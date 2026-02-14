Reaprehenden a “El Niño de la Unión” por incumplir sanciones

GENERANDO AUDIO...

Foto: FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la reaprehensión de Ángel “N”, alias “El Niño de la Unión”, señalado como probable operador del grupo criminal La Unión Tepito. La detención ocurrió el 12 de febrero de 2026 en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

La orden judicial fue emitida tras detectarse el incumplimiento de medidas de sanción impuestas dentro de un proceso penal previo. Posteriormente, el detenido fue trasladado al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se definirá su situación jurídica.

Reaprehensión de “El Niño de la Unión” por incumplir medidas

Los hechos por los que fue investigado ocurrieron en febrero de 2022 en la colonia Guadalupe Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la investigación:

El 20 de junio de 2022 fue sentenciado a 2 años y 3 meses de prisión

También debía pagar multa y reparación del daño

Se le otorgó libertad asistida condicionada a firmas periódicas

Posteriormente, dos años después, enfrentó otra investigación por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo. En ese proceso obtuvo suspensión condicional, con la obligación de firmar mensualmente durante seis meses.

FGJCDMX detectó incumplimiento y ordenó captura

Durante audiencia de revisión realizada el 20 de noviembre de 2025, la autoridad judicial detectó que no cumplió con las medidas impuestas, por lo que ordenó su reaprehensión.

Tras labores de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación lo ubicaron en la colonia Merced Balbuena, donde ejecutaron el mandato judicial.

La Fiscalía capitalina informó que mantiene acciones permanentes para combatir estructuras delictivas y reducir la impunidad en la capital.

La autoridad recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, la persona señalada será considerada inocente hasta que exista sentencia judicial firme.

