VIDEO: Atacan a Alessandra Rojo de la Vega; muestra golpes y rasguños

Alessandra Rojo de la Vega denuncia ataque durante operativo. Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que fue agredida junto a su equipo la noche del viernes 13 de febrero durante un operativo de reordenamiento de comercio en Ribera de San Cosme, en la CDMX.

A través de una transmisión en vivo, la edil calificó los hechos como una “emboscada” y señaló directamente a Diana Sánchez Barrios, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, como presunta responsable de enviar personas para confrontar al personal de la alcaldía.

🚨 #AHORA | La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega denunció #ENVIVO que personal de la demarcación fue emboscado por presuntos delincuentes mientras realizaban un operativo de reordenamiento de comercio en vía pública en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Estuvimos reordenando la vía pública, en San Cosme, de cinco puestos pasaron a 22 puestos por “permisos” del Gobierno de la Ciudad, permisos que nunca han enseñado. Grabé un video que no había logrado subir porque estaba yo esperando a que llegara la ciudad para dialogar. Lo único que hicieron fue tendernos una trampa y mandar a toda la gente de Diana Barrios, diputada de Morena, para golpearnos”, relató.

Rojo de la Vega levantó la denuncia y mostró golpes y rasguños

De igual manera, a través de su cuenta de X, Rojo de la Vega compartió un video mostrando algunas marcas tras la riña. En el clip de poco más de dos minutos, la alcaldesa de Cuauhtémoc mostró un golpe en el pómulo derecho. Asimismo, enseñó rasguños en el brazo derecho, en el hombro del mismo lado, así como rasguños en las costillas del lado izquierdo.

De igual forma, la mandataria informó que levantó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Nunca se van a poner”, aseguró Rojo de la Vega antes de retirarse

En el video que Alessandra Rojo de la Vega compartió en su cuenta de X, se observa cómo antes de retirarse de la zona en un vehículo, se hace de palabras con varios comerciantes. “Nunca se van a poner”, aseguró, para posteriormente ser desplazada del lugar.

Asimismo, la alcaldesa mostró fragmentos de la riña que se generó durante el operativo, posterior a haber entablado diálogo con supuestos líderes comerciantes.

Hoy soy yo, pero todos los días son comerciantes extorsionados, familias que no pueden disfrutar de sus espacios, y también algunas de ellas y ellos … que ante la ausencia o la complicidad de las autoridades, viven obligados por criminales de cuello blanco y “líderes” a trabajar en las calles.

Blindar Cuauhtémoc en acción en Ribera de San Cosme

Alrededor del mediodía, a través de sus redes sociales, la alcaldía Cuauhtémoc compartió imágenes del operativo nombrado “Blindar Cuauhtémoc” en la zona de Ribera de San Cosme, donde se suscitó la riña. En dicho reordenamiento de espacio público, personal de la demarcación, junto con elementos de la Policía Auxiliar, retiraron varios puestos.

Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas ni de un posicionamiento oficial por parte del Gobierno de la Ciudad de México sobre las acusaciones.

