Clausuran y desmontan salón de belleza en el Senado tras polémica

El salón de belleza ubicado al interior del Senado de la República fue cerrado de manera definitiva y su mobiliario retirado, confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier.

El legislador detalló que el espacio ya fue desmantelado y que los bienes fueron reintegrados al almacén institucional. Según explicó, el valor de los objetos registrados ascendía a 37 mil pesos.

“Un sillón, un espacio para lavar el cabello y un espejo, el resto de los utensilios los traía la persona que dignamente se ganaba su sueldo”, declaró.

Mier agregó que los tres bienes inventariados fueron reincorporados al almacén con base en los avalúos existentes al momento del cierre, y que solicitó un acta circunstanciada para formalizar el procedimiento.

El coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena señaló que no existía relación contractual entre la Cámara Alta y la persona que prestaba el servicio.

Precisó que la trabajadora ofrecía atención únicamente los días de sesión —martes y miércoles— y que el pago provenía directamente de las senadoras que decidían utilizar el servicio.

“Nadie le pagaba con recursos del Senado; los precios oscilaban entre 100 pesos y 500 por un tinte”, afirmó.

El legislador sostuvo que la persona dejó de percibir ingresos tras el cierre y rechazó polemizar sobre quién autorizó originalmente la habilitación del espacio.

“Está cerrado y mis compañeras que se iban a acicalar allá, pues ya no”, expresó.

Mier informó que actualmente se realiza una revisión integral de los servicios que operan dentro de las instalaciones legislativas, con el objetivo de regularizarlos y dar certeza jurídica.

Indicó que esta evaluación incluye distintos servicios dirigidos tanto a legisladores como a visitantes, incluidos servicios bancarios.

El presidente de la Jucopo reiteró que el cierre del salón de belleza es definitivo.

