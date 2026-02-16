Durazo desmiente señalamientos de Julio Scherer y exige aclaración pública

GENERANDO AUDIO...

Foto: Alfonso Durazo

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, negó haber recibido financiamiento ilícito y aseguró que jamás fue advertido sobre un esquema irregular relacionado con el estado. El mandatario publicó un mensaje en su cuenta de X donde responde a señalamientos vinculados con el libro de Julio Scherer Ibarra, “Ni venganza ni perdón”.

Durazo afirmó que la fotografía a la que se hace referencia fue tomada el 13 de septiembre de 2021, durante su toma de protesta como gobernador, y sostuvo que “ni ese día ni en ningún otro momento” recibió advertencia sobre algún financiamiento ilegal en Sonora.

Durazo rechaza vínculo con financiamiento ilícito

En su mensaje, el gobernador subrayó que, por la relación de confianza que mantuvo durante años con Scherer, ambos saben que nunca recibió “ni un solo peso de procedencia ilícita”.

También explicó que, de manera privada, pidió que se aclarara públicamente que no participó en ningún esquema irregular, ni relacionado con Sergio Carmona Angulo ni con otra persona similar.

Según Durazo, la respuesta fue que se trataba de una “fe de erratas” y que los hechos referidos correspondían a 2018, no a su gestión como gobernador, iniciada en 2021. Hasta ahora, dijo, no ha habido una precisión pública.

Mensaje por alusiones a Sonora en libro

El mandatario señaló que, aunque en el libro no se le menciona directamente, sí se hace alusión a “Sonora”, lo que podría generar interpretaciones incorrectas.

Por ello, rechazó de manera categórica cualquier insinuación falsa que lo vincule con financiamiento ilícito y afirmó que la historia debe contarse como ocurrió.

Durazo concluyó su publicación cuestionando cuántas “fe de erratas” serán necesarias para aclarar los hechos.

