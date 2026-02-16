¿Qué te ponen en la frente? El origen de la ceniza del Miércoles de Ceniza

GENERANDO AUDIO...

¿Cuál es el origen de la ceniza que te aplican?. FOTO: Cuartoscuro

El 18 de febrero, la Iglesia católica celebrará el Miércoles de Ceniza, una de las fechas más representativas del calendario litúrgico. Ese día, millones de personas acuden a los templos para recibir una cruz de ceniza en la frente como señal visible de fe y reflexión.

Aunque es una práctica ampliamente conocida, no todos saben de dónde proviene la ceniza que se utiliza en este rito.

El origen de la ceniza

La ceniza no es un material cualquiera. Según la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), se obtiene al quemar las palmas bendecidas durante el Domingo de Ramos del año anterior.

Después de su incineración, la ceniza es bendecida y preparada para su distribución en las parroquias. Este proceso simboliza continuidad dentro del calendario religioso, ya que conecta una celebración con otra.

Un gesto con mensaje espiritual

Cuando el sacerdote impone la ceniza, pronuncia la frase:

“Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás”.

La expresión resume el sentido del acto: recordar la condición humana y su carácter temporal. En la tradición católica, el gesto también representa un llamado a la conversión, es decir, a replantear conductas y renovar la vida espiritual.

Marca el inicio de la Cuaresma

El Miércoles de Ceniza da comienzo a la Cuaresma, periodo de 40 días previo a la Semana Santa.

Este tiempo evoca los 40 días que Jesús pasó en el desierto y es considerado por la Iglesia como una etapa de introspección, penitencia, oración y obras de caridad.

Así, más allá de la marca visible en la frente, la ceniza simboliza un compromiso interior de cambio y preparación espiritual.

