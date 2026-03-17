Video exhibe a policías agrediendo a ciudadano en colonia Atlampa, en CDMX

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Foto: Cuartoscuro

Un video difundido en redes sociales muestra a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) agrediendo a un ciudadano en calles de la Ciudad de México, lo que generó una ola de críticas y cuestionamientos por presunto abuso policial.

En las imágenes se observa cómo un hombre que grababa la detención es golpeado, pateado y amedrentado por uniformados, situación que rápidamente se volvió viral.

Videos exhiben agresión de policía a ciudadanos en CDMX

Los hechos ocurrieron el sábado 14 de marzo en la colonia Atlampa, en la alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con información oficial.

El video muestra a varios elementos sometiendo a un ciudadano, mientras otro policía se acerca para golpearlo y rematar con patadas, lo que provocó indignación en redes sociales.

Usuarios señalaron que el actuar de los uniformados podría constituir uso excesivo de la fuerza, especialmente contra una persona que no estaba armada.

SSC da su versión tras video viral

Tras la difusión del material, la SSC informó que el operativo inició por una alerta del Centro de Comando y Control (C2 Centro).

Según el reporte, policías acudieron a una tienda de conveniencia donde se detectó a dos personas en actitud inusual.

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron huir en una motoneta, lo que derivó en una intervención y revisión preventiva.

La dependencia explicó que durante la acción, personas en el lugar intentaron impedir la detención, lo que provocó jaloneos y forcejeos con los oficiales.

Aunque no se logró detener a los sospechosos, los policías aseguraron la motocicleta por falta de documentación.

Asuntos Internos ya investiga a los policías

Por los hechos captados en video, la SSC informó que su Dirección General de Asuntos Internos ya inició una investigación administrativa.

Además, indicó que los policías involucrados fueron identificados y deberán rendir su declaración para determinar responsabilidades.

El caso sigue en análisis mientras el video continúa circulando en redes sociales y alimentando el debate sobre el actuar policial en la capital.

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