Ciclovía en Tlalpan: qué zona es la más peligrosa para ciclistas

La ciclovía de Tlalpan, en CDMX, pronto se inagurará. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), la construcción de la ciclovía en Calzada de Tlalpan registró un avance superior a 90%; sin embargo, el bajopuente de Taxqueña se mantuvo como una zona peligrosa para los ciclistas, debido a filtraciones de agua, baches y falta de educación vial.

Video mostró peligrosidad

Desde el año pasado, la cuenta @ElOjodCiclovias compartió la peligrosidad del bajopuente de Taxqueña. En las imágenes se observó encharcamiento en la ciclovía y presencia de baches. Por esta razón, los usuarios tuvieron que salir del carril confinado, exponiéndose al paso de automóviles y a un posible atropellamiento. Además, el acceso de los vehículos a la zona es de cuidado.

El video se grabó en un día de baja afluencia vial; no obstante, el riesgo fue claramente visible.

¿Van por confinamiento de tramo de la ciclovía de Tlalpan?

La ciclovía “La Gran Tenochtitlán” recorrerá más de 30 kilómetros, desde Tlaxcoaque hasta avenida Renato Leduc, cerca del Estadio Azteca. El día de ayer, en conferencia de prensa, el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, informó que se analizó confinar el carril en la zona del bajo puente de Taxqueña, debido a la filtración de agua, lo que podría generar riesgos para los usuarios.

“Decirles también que estamos recorriendo el bajopuente de Taxqueña, que es uno de los puntos importantes de la ciclovía, toda vez que estamos analizando la posibilidad de su confinamiento. Esto, en compañía de Semovi, de Tránsito y de todas las autoridades que han estado involucradas en el diseño y realización de los operativos viales sobre Calzada de Tlalpan, de tal manera que, con esa última intervención, podamos concluir el 100%”.

La inauguración de la obra se acerca, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México tendrá que realizar las adecuaciones pertinentes y no poner en riesgo de los ciclistas.

