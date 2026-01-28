Imágenes fuertes: intenta ganarle el paso al tren, queda prensado y vive para contarlo en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Raúl Gutiérrez

En la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en Ciudad de México (CDMX), un automovilista intentó ganarle el paso a una locomotora en las inmediaciones de Ferrocarril Hidalgo y provocó un fuerte choque; el conductor quedó prensado dentro de su vehículo.

Accidente en Ferrocarril Hidalgo. Foto: @JefeVulcanoCova

¿Qué se sabe del accidente en la GAM?

Alrededor de las 10:28 horas, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL) reportó el accidente en el cruce de Circuito Interior y Ferrocarril Hidalgo. Tras el aviso, se movilizaron unidades de emergencia, ya que el automovilista quedó atrapado.

Fuertes imágenes del accidente

Las imágenes difundidas mostraron al hombre, de más de 60 años, dentro del automóvil completamente destrozado. Personal del ERUM, CRUM, Bomberos y Protección Civil de la CDMX realizó las labores de rescate para liberarlo.

El conductor fue extraído en camilla, se le colocó oxígeno y recibió los primeros auxilios en el lugar. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llevaron a cabo las maniobras para sacarlo del vehículo.

Una vez rescatado, personal médico lo valoró. Los primeros reportes señalaron que presentó una crisis hipertensiva. Para retirar el automóvil de las vías, arribaron grúas que realizaron las maniobras correspondientes y levantaron los restos del vehículo en la zona.

La circulación se restableció al filo del mediodía

