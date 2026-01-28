Detienen a abogado del “Lunares”, líder de la Unión Tepito

GENERANDO AUDIO...

Arturo “N”, es abogado del “Lunares”. Foto: Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) detuvo a Arturo “N”, abogado de Óscar Andrés, alias el “Lunares”, identificado como líder del grupo criminal La Unión Tepito, por su presunta participación en la desaparición de tres personas dedicadas a la abogacía.

¿Qué se sabe del caso en CDMX?

De acuerdo con las investigaciones, Arturo “N” y Mario “N” fueron aprehendidos por el delito de desaparición de personas cometida por particulares, en agravio de dos hombres y una mujer que fungían como abogados. Los hechos ocurrieron el 28 de mayo de 2025, cuando las víctimas acudieron a una audiencia judicial en la que representaban a su cliente.

Tras concluir la diligencia, una de las víctimas avisó a un familiar que serían trasladados a otro sitio por personas vinculadas con su representado y solicitó que, en caso de perder comunicación, se diera aviso a las autoridades. Posteriormente, no se volvió a tener contacto con ellos, indicó la Fiscalía de CDMX en un comunicado.

La persona a la que representaban fue sentenciada en junio de 2025 a 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado.

Como parte de las indagatorias, la fiscalía realizó trabajos de inteligencia, análisis de cámaras de videovigilancia y estudios de geolocalización, con los que se logró reconstruir la ruta seguida el día de los hechos. Estos datos permitieron identificar que los ahora detenidos registraron desplazamientos coincidentes en tiempo y trayecto con los de las víctimas, con dirección a la autopista México-Toluca.

El Ministerio Público solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes. Agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Arturo “N” en la alcaldía Gustavo A. Madero, mientras que Mario “N” fue aprehendido al salir de una audiencia en un centro penitenciario ubicado en la misma demarcación.

Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica. La Fiscalía de CDMX informó que las investigaciones continúan para localizar a las víctimas, esclarecer plenamente los hechos y detener a otras personas que pudieran estar relacionadas con el caso.

