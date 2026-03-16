Vinculan a proceso a mujer en CDMX por presunta pornografía infantil

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Vinculan a proceso a Nayelli “N”, implicada en pornografía infantil Foto: Uno TV

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención y vinculación a proceso de una mujer identificada como Nayelli “N”, por su probable participación en el delito de pornografía infantil.

De acuerdo con la autoridad, la investigación comenzó tras una denuncia presentada por el padre de las víctimas, quien alertó sobre la posible existencia de material de índole sexual relacionado con sus hijas.

Hallan fotos y videos en dispositivos electrónicos

Durante las indagatorias, la Fiscalía capitalina señaló que fueron localizadas fotografías y videos de contenido sexual en dispositivos vinculados con la imputada.

El material presuntamente corresponde a las hijas del denunciante, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación y posteriormente en la aprehensión de la mujer.

Las autoridades indicaron que, tras reunir los datos de prueba, un juez determinó vincularla a proceso por su probable participación en el delito relacionado con la explotación sexual de menores.

Autoridades investigan si existen más víctimas

La Fiscalía de la Ciudad de México indicó que continúan las investigaciones para determinar si existen más víctimas relacionadas con el caso.

El organismo también reiteró que mantiene acciones para investigar delitos que vulneren la integridad de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de garantizar su protección.

El caso permanece en proceso judicial mientras las autoridades analizan el contenido encontrado en los dispositivos electrónicos y recaban más pruebas.

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