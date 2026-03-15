Así operará la Línea 2 del Metro por cierre de San Antonio Abad

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Estación San Antonio Abad cerrará. Así operará el Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro

Este sábado, a través de sus canales oficiales, el Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció que la estación San Antonio Abad de la Metro de la Ciudad de México permanecerá cerrada a partir del martes 17 de marzo y hasta nuevo aviso, como parte de los trabajos de rehabilitación en la Línea 2 del Metro de la CDMX.

De acuerdo con el comunicado, durante este periodo los trenes no realizarán ascenso ni descenso de pasajeros en dicha estación.

¿Por qué cerrará la estación San Antonio Abad?

Las autoridades informaron que el cierre forma parte de las obras de rehabilitación que se realizan en la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, con miras a mejorar la infraestructura rumbo al Mundial 2026.

Durante el tiempo que permanezca cerrada, el resto de las estaciones de la línea seguirán operando con los horarios especiales que actualmente se aplican por las obras.

Cierres parciales en Chabacano y Viaducto

Además, el Metro recordó que continuarán los cierres parciales en las estaciones Chabacano y Viaducto, las cuales operan con horario especial desde hace unas semanas.

Los horarios de cierre son:

Lunes a viernes: a partir de las 22:00 horas

a partir de las 22:00 horas Sábados: desde las 20:00 horas

desde las 20:00 horas Domingos: durante todo el horario de servicio

¿Cómo operará la Línea 2 durante los trabajos?

Mientras se realizan las obras, la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México funcionará en dos circuitos:

De Tasqueña a Xola

De Cuatro Caminos a Pino Suárez

El tramo Xola–Pino Suárez será cubierto con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Las autoridades pidieron a los usuarios tomar previsiones y considerar el cierre de la estación San Antonio Abad al planear sus traslados.

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