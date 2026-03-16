Apodan “Lady Pepitas” a presunta trabajadora de la FGJ que discriminó a mujer policía en CDMX

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Mujer agrede a policía en Estadio Olímpico Universitario. Foto: Getty Images

Un video difundido en redes sociales generó reacciones luego de que una mujer, que portaba una chamarra con insignias de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX), fuera captada discriminando a una mujer policía durante un operativo de seguridad en el Estadio Olímpico Universitario, en la alcaldía Coyoacán.

Tras la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que los hechos ocurrieron cuando personal de seguridad privada solicitó apoyo a elementos de la Policía Auxiliar, quienes participaban en el Operativo Estadio Seguro.

De acuerdo con la autoridad, los policías acudieron para retirar a dos aficionados que presuntamente se encontraban en estado de ebriedad y que agredían a otros asistentes, entre ellos dos personas con discapacidad auditiva.

Los uniformados escoltaron a los involucrados hacia la salida del estadio, momento en el que se registró el incidente que posteriormente se viralizó en redes sociales.

Lo que ocurrió en el video y las frases contra la mujer policía

Durante el retiro de los aficionados, la mujer que aparece en el video y porta una chamarra de la FGJ de la CDMX, quien presuntamente es familiar de las personas retiradas del estadio, se acercó a una oficial y comenzó a lanzar comentarios ofensivos y discriminatorios.

En la grabación se escucha a la mujer decirle a la policía que “ella sí fue a la escuela”, mientras que a la oficial y sus compañeras “las sacaron de vender pepitas”, expresiones que fueron consideradas como un acto de discriminación.

Las imágenes muestran que la mujer se comporta de forma agresiva mientras los elementos de seguridad continúan con el procedimiento, lo que generó críticas en redes sociales y llevó a que usuarios la apodaran “Lady Pepitas”.

De acuerdo con el video difundido en redes sociales en la cuenta de X de Carlos Jiménez, la mujer agresora habría sido identificada como Verónica “N”, una auxiliar de Ministerio Público, quien habría asistido a un partido de futbol en el Estadio Olímpico Universitario en compañía de familiares y que se habría disgustado tras el retiro de sus familiares del recinto.

El video se difundió ampliamente en distintas plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron el trato hacia la mujer policía que participaba en el operativo de seguridad dentro del estadio.

Acciones que tomarán autoridades tras el caso

La SSC informó que el caso fue turnado a la Dirección de Inspección Policial de la Policía Auxiliar, así como a la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC, para dar seguimiento a lo ocurrido.

Además, las autoridades brindarán acompañamiento a la mujer policía agredida para que presente una denuncia formal ante las autoridades ministeriales.

El proceso también incluirá la intervención del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (COPRED), instancia encargada de atender casos relacionados con actos discriminatorios en la capital.

La SSC señaló que la investigación permitirá determinar responsabilidades y garantizar el respeto a los derechos de la oficial, además de revisar el comportamiento de la persona involucrada en el incidente ocurrido en el estadio.

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