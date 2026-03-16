CDMX recupera casas y predios ocupados ilegalmente en 7 alcaldías

GENERANDO AUDIO...

Autoridades recuperan casas y predios en CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que, como parte de la estrategia para combatir el despojo de inmuebles, autoridades capitalinas realizaron diversas acciones para restituir casas, departamentos y predios a sus propietarios legítimos, además de asegurar propiedades ocupadas de forma irregular.

Las intervenciones se llevaron a cabo del 9 al 13 de marzo, periodo en el que el Gabinete contra Despojos implementó 13 acciones interinstitucionales con el objetivo de atender denuncias relacionadas con ocupaciones ilegales y conflictos por la posesión de inmuebles.

De acuerdo con la información oficial, estas acciones permitieron recuperar viviendas y predios, así como resguardar propiedades donde se detectó el ingreso de personas sin autorización o intentos de impedir el acceso a quienes acreditaron legalmente la propiedad o posesión.

En varios de los casos, la intervención de las autoridades permitió restablecer el acceso a los dueños de los inmuebles, evitar que se consolidaran ocupaciones irregulares y dar seguimiento jurídico a cada uno de los expedientes.

Alcaldías donde se recuperaron casas y predios en la CDMX

Durante la semana reportada, las autoridades realizaron diligencias en siete alcaldías de la capital:

Iztapalapa

Xochimilco

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

Tláhuac

En estas zonas se atendieron reportes por ocupación irregular, ingreso sin autorización y conflictos derivados de intentos de apropiación de propiedades.

Las diligencias incluyeron restituciones de viviendas, recuperación de departamentos y aseguramiento de predios, además de la verificación de inmuebles donde existían denuncias por presuntos actos de despojo.

Autoridades y dependencias que participaron en los operativos

Los operativos fueron realizados con la participación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a través de la Policía de Investigación (PDI), lo que permitió dar seguimiento legal a los casos y garantizar que las diligencias se desarrollaran conforme a derecho.

En algunas intervenciones también participaron diversas instancias del Gobierno capitalino, entre ellas:

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana

Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos

Brigada de Vigilancia Animal

La presencia de estas instituciones tuvo como objetivo salvaguardar los derechos de las personas involucradas y atender las particularidades de cada caso, incluido el bienestar de animales encontrados en algunos inmuebles.

Además, autoridades realizaron diligencias de resguardo en propiedades donde se detectó el quebrantamiento de sellos o intentos de reocupación, con el fin de mantener la custodia mientras continúan las investigaciones y se determinan responsabilidades legales.

El Gabinete contra Despojos busca coordinar el trabajo entre distintas dependencias para atender de forma rápida los casos de ocupación irregular, brindar acompañamiento legal a las víctimas y evitar que los conflictos relacionados con la propiedad se prolonguen.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.



Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.