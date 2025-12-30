Autobús intenta ganarle al tren y es arrastrado varios metros en Coahuila; hay 11 heridos

GENERANDO AUDIO...

Tren se lleva autobús en Coahuila. Foto: Magda Guardiola

Al menos 11 personas lesionadas es el saldo de un choque entre un autobús del transporte público y el ferrocarril en Saltillo, Coahuila.

El accidente ocurrió la mañana de este martes sobre la calle Lerdo de Tejada y Bordo del Ferrocarril, en la colonia Panteones, cuando el conductor de la Ruta 7A intentó cruzar las vías, sin precaución.

Autobús es arrastrado varios metros

El impacto de la locomotora fue en el costado derecho del transporte, el cual fue arrastrado por varios metros sobre la vía, mientras en su interior, los pasajeros aturdidos por el golpe y las lesiones vivían momentos de pánico.

Personal del cuerpo de Bomberos, arriba al sitio del accidente, para rescatar a las personas lesionadas que luego fueron trasladadas a hospitales cercanos para su valoración médica en dos ambulancias de la Secretaría de Salud estatal.

Agentes de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. De acuerdo con la primera información trascendida, el chofer aseguró que no escuchó que el tren se aproximaba al cruce.

