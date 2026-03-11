Caen 8 tras balacera que alarmó a Saltillo y quedó grabada en videos

GENERANDO AUDIO...

Detienen a 8 por balacera en Saltillo. Foto ilustrativa: Cuartoscuro

En redes sociales se han compartido varios videos e imágenes de la intensa balacera que ocurrió en la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila, por la que las autoridades locales detuvieron a ocho personas.

Balacera en el sur de Saltillo provoca alarma entre la población

Desde hace algunas horas, usuarios han compartido algunos videos y fotos de la balacera que se registró al mediodía del pasado martes 10 de marzo en la ciudad de Saltillo, la cual provocó alerta entre las autoridades locales y la población local, como en una escuela en la que los alumnos tuvieron que echarse al piso por el temor a ser heridos.

En las grabaciones que circulan en redes sociales se pueden ver a elementos de seguridad moviéndose en vehículos oficiales y en las calles de la capital de Coahuila, a la vez que se escuchan disparos de armas de fuego.

¿Qué ocurrió en Saltillo?

De acuerdo con el titular de la Fiscalía de Coahuila, Federico Fernández Montañez, se trató de una balacera que ocurrió al sur de Saltillo y no de enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada. Sí, explicó que fue una riña que comenzó en la colonia Niños Héroes y que terminó en Lomas del Refugio.

Luego de reportarse este conflicto, señala el fiscal, la policía acudió a los puntos para intentar detener a los participantes, pero el funcionario asegura que cuando estaban por hacerlo, los vecinos impidieron que la policía lo hiciera, por lo que realizaron detonaciones al aire.

Al final, informó que los elementos de seguridad lograron detener a ocho personas y dejó de existir una situación de riesgo para que las personas pudieran realizar nuevamente sus actividades.

“Hay vecinos que intentan que la policía no pueda hacer su trabajo; para ello, en un protocolo de disuasión, se hacen detonaciones de arma de fuego al aire para poder detener a estas personas. Son ocho personas detenidas, no hay una situación de riesgo para que usted pueda realizar las actividades que ya tiene planeadas”, indicó en un video que compartió en sus redes sociales oficiales.

Riña comenzó afuera de una vulcanizadora y terminó cerca de una escuela

Según reportes en redes sociales y medios locales, la riña comenzó afuera de una vulcanizadora, donde se dio el ataque contra un hombre con arma de fuego, que fue hospitalizado y que ya se reporta estable.

Ahí, las autoridades lograron detener a dos personas, mientras que una tercera logró escapar.

La segunda parte de este conflicto se dio en la colonia Lomas del Refugio, donde un grupo de más de 20 sujetos atacó a los elementos de seguridad con piedras y otros objetos. Por esto, las autoridades realizaron disparos al aire y huyeron entre calles.

Después de un operativo, detuvieron a seis personas más.

Por todo esto, maestros pidieron a los estudiantes de la escuela primaria Alfonso Cepeda Salas echarse al piso para protegerse de los disparos. Afortunadamente, ninguno de los menores resultó herido.

