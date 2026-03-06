Escándalo en agencia Changan de Saltillo: cobraron autos que no entregaron

GENERANDO AUDIO...

Agencia Changan acusada de no entregar autos que personas compraron. Foto: Getty.

En Saltillo, Coahuila, ocurrió un escándalo cuando la agencia Changan cobró diferentes autos, pero no los entregaron a sus dueños, por lo que autoridades federales intervinieron a favor de los compradores.

Agencia Changan no entrega autos a compradores en Saltillo

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), personas presentaron seis quejas formales contra la agencia Changan Saltillo, en Coahuila, por la adquisición de nuevos autos con un valor total de dos millones 250 mil 20 pesos.

Al respecto, la dependencia federal indicó que las quejas se presentaron porque a pesar de que los compradores llevaron a cabo los pagos solicitados, trabajadores de la agencia Changan no les entregaron los autos que habían adquirido.

“Las inconformidades se presentaron debido a que las personas afectadas no recibieron los automóviles que supuestamente habían adquirido, por la falta del reconocimiento de pagos efectuados a personal de la agencia”, explicaron las autoridades federales.

La Procuraduría luego pudo saber que los pagos se realizaron a la cuenta personal de un excolaborador de la agencia Changan Saltillo, quien presuntamente engañó a las personas para que le depositaran a él todo el dinero.

Profeco logró que les entregaran los autos a las personas estafadas

Tras las quejas formales de las personas afectadas, la Profeco llevó a cabo la conciliación con la que se pudo recuperar un monto equivalente a dos millones 250 mil 20 pesos.

Sí, con la intervención de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) en Coahuila, llevó a cabo la conciliación favorable de estas seis quejas, logrando que la agencia Changan les entregara los nuevos autos.

“Es importante que las y los consumidores se aseguren de que las transferencias o pagos se hagan únicamente a la razón social del proveedor, para evitar cualquier mal manejo”, advirtió por último la Procuraduría Federal del Consumidor.

