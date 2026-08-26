Enfrentamiento en Candela, Coahuila, deja un policía y dos civiles muertos

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Un policía muerto tras enfrentamiento en Candela. Foto ilustrativa: SSP Coahuila.

El Gobierno de Coahuila dio a conocer que ocurrió un enfrentamiento en el municipio de Candela, el cual dejó como resultado un policía y dos civiles armados muertos. Al respecto, autoridades estatales lamentaron el fallecimiento del oficial y dieron sus condolencias a los familiares.

Un policía y dos civiles armados muertos por enfrentamiento en Coahuila

El titular de la Fiscalía General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que durante la madrugada de este pasado 25 de agosto de 2026, se reportó un enfrentamiento armado en el municipio de Candela, justo en los límites con el estado de Nuevo León.

Al respecto, el fiscal explicó que pasadas las 4:30 horas, recibieron el reporte de un enfrentamiento entre policías estatales adscritos al municipio de Candela con civiles armados.

Por esta disputa, Fernández Montañez indicó que el saldo es de dos civiles armados abatidos, pero también de un policía del estado muerto.

“¿Cuál es el saldo de este enfrentamiento? Es de dos civiles armados abatidos. Y lamentablemente, lo que comenté hace un momento, un policía del estado que pierde la vida en cumplimiento de su deber, cuidando Coahuila así también”, comentó el funcionario al respecto.

Despliegan operativo tras confrontación en Candela

Por estos hechos, el fiscal de Coahuila indicó que las fuerzas federales y autoridades del estado se coordinaron para vigilar la zona en la que ocurrió el enfrentamiento armado.

“Personalmente tuve contacto con las fuerzas federales, con el Ejército, con el general de la Onceava Región, con el general de la Sexta, así como el capitán de la Arma de México y estamos coordinados para seguir patrullando la zona”, dijo.

Por otra parte, destacó que cada que vez se abra fuego contra las fuerzas estatales o contra cualquier civil inocente, la respuesta “va a ser contundente y determinante para no permitir que nadie ingrese a nuestro estado”.

Autoridades de Coahuila lamentan el fallecimiento del policía

El fiscal Federico Fernández Montañez también envió un pésame a la familia del policía muerto, de quien destacó, perdió la vida en el cumplimiento de su deber, cuidando Coahuila.

“Mandamos desde aquí un mensaje muy respetuoso a toda la familia, pero también a todas y todos los integrantes de las fuerzas de seguridad, municipales, estatales, federales, que ponen en riesgo su vida y su integridad por cuidar nuestro estado”, declaró a los medios.

Algo que también hizo el gobernador Manolo Jiménez, quien informó que el oficial fallecido fue identificado como Mauro Flores Rodríguez, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública.

Por último,esta dependencia también lamentó la muerte del policía del estado, mandando sus condolencias a su familia y seres queridos.

“Sin importar el uniforme, el chaleco o la corporación, la partida de nuestro compañero Mauro Flores Rodríguez nos duele a todos por igual. Tu entrega por la paz de nuestro estado queda marcada en la memoria de tus hermanos de armas. Tu guardia ha terminado; nosotros seguimos en pie de lucha, en tu honor. Pronta fortaleza y consuelo para su familia y seres queridos. Q. E. P. D“, publicaron en redes sociales.

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