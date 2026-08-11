Se puso uñas y murió: esto se sabe del caso de Yulissa en Saltillo, Coahuila

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Yulissa murió después de ponerse uñas en Saltillo. Foto: Pexels

Una joven llamada Yulissa murió justo después de ponerse uñas en Saltillo, Coahuila. Según la información que hay sobre este caso, se desvaneció tras salir del establecimiento donde se hizo el arreglo personal.

Yulissa murió tras ponerse uñas en Saltillo

De acuerdo con reportes en medios y redes sociales, Yulissa, una joven de 19 años de edad, murió luego de salir de un negocio en el que se puso uñas, en Saltillo, Coahuila.

Sí, el pasado viernes 8 de agosto, esta mujer se desvaneció mientras caminaba en calles de la colonia Jardines Coloniales, en Saltillo, justo después de ponerse uñas.

Paramédicos llegaron a atenderla, pero ya no tenía signos vitales

Según información de medios, la Policía Preventiva Municipal de Saltillo acudió al lugar donde ocurrieron los hechos, en la calle Relieve, donde encontraron a Yulissa tendida sobre la banqueta.

Entonces pidieron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, pero aunque quisieron ayudarla, ya era demasiado tarde, pues ya no contaba con signos vitales.

¿Por qué falleció?

Luego de su muerte, autoridades locales comenzaron con las investigaciones correspondientes, con las cuales también llevaron a cabo una necropsia de ley al cuerpo de Yulissa.

Entonces, según fuentes extraoficiales, se dieron cuenta que la joven había muerto por un infarto agudo al miocardio.

De esta manera, se descartó que la muerte de Yulissa tuviera algo que ver con que acababa de ponerse uñas postizas.

Hasta el momento, ni las autoridades ni medios locales han dado mayor información sobre este caso ocurrido en calles de Saltillo, Coahuila.

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