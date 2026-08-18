Cuarta Feria del Empleo 2026 en Torreón, Coahuila: habrá vacantes con sueldos de hasta 40 mil pesos

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Cuarte Feria del Empleo en Torreón, Coahuila. Foto: Pexels.

El Gobierno de Coahuila dio a conocer que se llevará a cabo la Cuarta Feria del Empleo 2026 en Torreón. Al respecto, las autoridades del estado aseguraron que se ofrecerán más de mil vacantes, las cuales tendrán sueldos de hasta 40 mil pesos.

Cuarta Ferial del Empleo 2026 en Torreón, Coahuila

Fue la Secretaría del Trabajo de Coahuila, así como el Ayuntamiento de Torreón, las dependencias locales que anunciaron que se organizará la Cuarta Feria del Empleo 2026.

Al respecto, las autoridades coahuilenses aseguraron que aunque la feria es para toda la población, el principal objetivo es impulsar el primer empleo para aquellas y aquellos jóvenes recién egresados de universidades y carreras técnicas; así como garantizar la inclusión laboral de grupos vulnerables de la entidad, como adultos mayores, personas con discapacidad leve (auditiva, motriz o intelectual), refugiados, personas en reinserción social y miembros de la comunidad LGBTTTQI+.

Durante este evento, detallaron las autoridades, se ofrecerán más de mil 200 vacantes formales de trabajo y participarán más de 40 empresas, entre las cuales destacan Caterpillar Torreón, Liverpool, Grupo Surman, Constructora Mayrán, Jidoka Automotriz y Energía, Cimaco y Hotel Azul Talavera.

Pero también dependencias y organizaciones de gobierno como la Defensa Nacional y el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 14, además de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, la cual ofertará plazas para agentes de investigación e inteligencia con sueldo neto de 32 mil pesos.

Ofertas de trabajo con sueldos de hasta 40 mil pesos

También se dio a conocer que las más de mil 200 vacantes de trabajo que se ofertarán en la Feria del Empleo tendrán sueldos que oscilan entre los 10 y los 40 mil pesos mensuales, abarcando diferentes perfiles de escolaridad:

Primaria y Secundaria: 597 plazas

597 plazas Preparatoria y Técnico Profesional: 385 plazas

385 plazas Licenciatura e Ingenierías: 219 plazas

Fecha, horario, lugar y registro para asistir a la Cuarta Feria del Empleo en Torreón

El Gobierno de Coahuila informa que la Cuarta Feria del Empleo 2026 en Torreón se llevará a cabo este próximo viernes 21 de agosto.

¿Dónde? En el Gimnasio de la Unidad Deportiva de Torreón, ubicado en el bulevar Revolución y Paseo de la Rosita S/N, colonia Campestre la Rosita, en un horario de las 09:00 a las 14:00 horas.

Para hacer el registro a este evento más fácil, las autoridades coahuilenses recomiendan a las y los interesados enviar antes su currículum vitae al correo: snetorreon@hotmail.com. Sin embargo, aclararon que también este proceso se podrá realizar al momento de ingresar a las instalaciones el día de la Feria.

Por último, recuerdan a las personas que asistan que lleguen con solicitudes de empleo o CV para distribuir entre las empresas de su interés.

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