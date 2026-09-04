Gran Venta Nocturna Fiestas Patrias 2026: regulariza tus placas en Coahuila con un 50% de descuento

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Gran Venta Nocturna para regularizar placas en Coahuila. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Coahuila anunció el programa “Gran Venta Nocturna Fiestas Patrias 2026”, el cual ofrecerá 50% de descuento sobre el total del adeudo en derechos de control vehicular este mes de septiembre. Según las autoridades estatales, el principal objetivo es incentivar la regularización de vehículos y apoyar a los contribuyentes que tienen adeudos.

¿A quiénes aplica el descuento en la Gran Venta Nocturna de Coahuila?

El titular de la Administración Fiscal de Coahuila, José María Morales Padilla, presentó el programa “Gran Venta Nocturna Fiestas Patrias 2026”, el cual ofrecerá el 50% de descuento en adeudos en derechos de control vehicular para personas físicas y morales, así como para motocicletas y unidades de transporte y servicio público.

“Es una promoción importante, es una promoción interesante, es un estímulo que no se había generado”, dijo al respecto el administrador fiscal, quien llamó a los habitantes de Coahuila a aprovechar el descuento para ponerse al corriente en sus derechos de control vehicular.

¿Cómo aprovechar el descuento, en qué fechas y horario?

De acuerdo con las autoridades coahuilenses, la Gran Venta Nocturna Fiestas Patrias 2026 se llevará a cabo los próximos días jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

Durante estas fechas, las recaudaciones locales de Coahuila ampliarán su horario y permanecerán abiertas de las 9:00 de la mañana a las 23:59 horas de la noche, para facilitar los trámites a las y los conductores.

“El 17, 18 y 19 de septiembre tendremos una venta nocturna del mes patrio, en donde todo lo referente a placas, derechos de control vehicular tendrá un descuento del 50% sobre el total del adeudo”, dijo Morales Padilla.

Se podrá aprovechar el descuento en línea

Las autoridades de Coahuila también informaron que será posible aprovechar el descuento en línea a través de la página oficial pagafacil.gob.mx, disponible las 24 horas para generar los formatos correspondientes.

Y por último, indicaron que una de las facilidades del programa es que los formatos generados los días 17, 18 y 19 de septiembre podrán pagarse después, con fecha límite del 30 de septiembre de 2026.

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