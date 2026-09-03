Otra vez en Coahuila: captan camioneta arrastrando a un perro; dueño dice que fue accidente

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Camioneta arrastra a perro en Acuña, Coahuila. Foto: Pexels.

Usuarios de redes sociales comenzaron a compartir un video en el que se puede observar una camioneta blanca arrastrando a un perro en el municipio de Acuña, en el estado de Coahuila. Esto ocurre después del polémico caso de Rocky, otro can que fue víctima de maltrato animal en esta entidad al norte del país.

Camioneta arrastra a un perro en Acuña, Coahuila

Desde hace unas horas comenzó a compartirse un video en el que se exhibe al conductor de una camioneta blanca que arrastra a un perro por calles del municipio de Acuña, en el estado de Coahuila.

Según reportes de medios locales y colectivos contra el maltrato animal, los hechos ocurrieron exactamente en la colonial Residencial Los Álamos.

En la grabación de apenas 10 segundos que comparten usuarios, se puede observar como el conductor de una camioneta blanca arrastra con ayuda de una correa o cuerda a un perro del lado de la llanta izquierda trasera del vehículo.

Aunque el can intenta levantarse y correr con la ayuda de sus patas delanteras, en el video se puede observar que por la velocidad que lleva la camioneta le es imposible, por lo que termina siendo arrastrado por las calles de Acuña.

Autoridades aseguran que identificaron y sancionaron al dueño del perro

Por este caso que se volvió viral en redes sociales, la Presidencia Municipal de Acuña informó que el dueño del perro fue identificado y que la Unidad Municipal de Trato Digno y Bienestar Animal le aplicó una sanción administrativa establecida en el reglamento local.

Además, las autoridades municipales aseguraron que el Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y que seguirá con el procedimiento que corresponda para determinar posibles responsabilidades.

Por otra parte, comunicaron que el perro ya está bajo atención médica veterinaria, donde recibe los cuidados necesarios tras ser arrastrado por la camioneta blanca.

“El Gobierno Municipal de Acuña reitera su compromiso con la protección y el trato digno de los animales de compañía”, se lee por último en el breve comunicado que compartieron en sus redes sociales oficiales.

Dueño del perro dice que se trató de un accidente

De acuerdo con la organización Defensoría Animalista Laguna del estado de Coahuila, el dueño del perro, quien lo arrastró con su camioneta en el municipio de Acuña, aseguró que se trató de un accidente y que no fue algo que hiciera a propósito.

Por esta razón, exigen al alcalde Emilio De Hoyos, a la Fiscalía de Coahuila, así como a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, revisar las cámaras de seguridad que se encuentran en el fraccionamiento donde ocurrieron los hechos para comprobar si realmente se trató de un accidente, como dijo el dueño.

Cabe señalar, por último, que este caso se suma a otros de maltrato animal que se han reportado en las últimas semanas en Coahuila; entre ellos el de Rocky, un perrito que lamentablemente falleció después de ser arrastrado en calles de Saltillo.

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