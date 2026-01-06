Paisanos denuncian extorsión de policías de Coahuila tras regresar a EE.UU.

| 12:08 | Magda Guardiola | Uno TVcoa

Al menos seis agentes policiales, dos del estado y cuatro municipales fueron cesados de su cargo y se encuentran bajo proceso de investigación luego de ser señalados y exhibidos por paisanos que aseguraron haber sido extorsionados durante su paso por Coahuila, durante el periodo vacacional decembrino.

La autoridad estatal reveló que los agentes municipales pertenecen a corporaciones de los municipios de Castaños y Sacramento, en la región centro de Coahuila.

