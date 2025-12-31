GENERANDO AUDIO...

Acusan a diputado Tony Flores de insultar a reportera. Foto: Facebook.

Nuevamente, el diputado Antonio “Tony” Flores se ha visto envuelto en la polémica luego de que agrediera verbalmente a una reportera en Coahuila, pues mientras ella realizaba una entrevista a un funcionario, él comenzó a insultarla y a decir que recibía dinero por parte del gobierno de Sabinas.

Diputado Tony Flores interrumpe entrevista de reportera

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el que se puede ver cómo el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Antonio “Tony” Flores increpó e insultó a una reportera mientras ella realizaba una entrevista a un funcionario público durante una manifestación en el municipio de Sabinas.

En el video se puede ver que la reportera entrevistaba a Martín Gutiérrez, director de Obras Públicas de la localidad, justamente sobre un conflicto político que tiene el legislador del PT con el departamento que él representa.

Es entonces que Tony Flores interrumpe la entrevista, no permitiendo que ni la reportera hiciera preguntas al funcionario, ni que éste respondiera los cuestionamientos.

La insultó y llamó a su medio “chayotero”

Luego de la interrupción del diputado Tony Flores, la reportera le pidió respeto y que la dejara seguir con la entrevista al funcionario, asegurándole que lo único que estaba haciendo era su trabajo periodístico.

Por esta razón, el legislador del PT comenzó a insultarla asegurando que recibía dinero del gobierno del municipio de Sabinas, a preguntarle por qué no entrevistaba a los dos, tanto a él como al funcionario, diciéndole que el medio que representaba trabajaba para el alcalde, interrumpiendo varias veces a la reportera.

“Entrevístenos a los dos, los dos tenemos derecho a la réplica, o a usted porque le paga el Chano Díaz (alcalde de Sabinas). Medio chayotero pagado por Chano Díaz queriendo cambiar las cosas. Fíjate quién es la reportera”, le dice Tony Flores a la reportera.

Con esto, también avivó a sus simpatizantes, quienes también comenzaron a insultar a la reportera, aunque momentos después toda la atención del legislador se concentró en el funcionario, a quien también comenzó a cuestionar.

En redes sociales comenzó a compartirse este momento y algunos usuarios comenzaron a criticar la actitud del diputado Tony Flores, llegando a decir que a las únicas mujeres que defiende son a las de su familia, haciendo referencia a Tania Flores, quien recientemente fue acusada de ejercicio abusivo de funciones mientras era alcaldesa de Múzquiz.

