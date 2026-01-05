GENERANDO AUDIO...

Foto: Noé López

El retorno de paisanos a Estados Unidos tras las vacaciones decembrinas provocó largas filas en la frontera de Coahuila, además de denuncias por extorsión policial en carreteras del estado. Los hechos ocurrieron durante el fin de semana previo al 7 de enero, fecha en que concluye el periodo vacacional en EE. UU., de acuerdo con autoridades estatales.

Paisanos que viajaban rumbo a los puentes internacionales de Piedras Negras y Ciudad Acuña denunciaron haber sido detenidos por policías estatales y municipales, quienes presuntamente les exigieron dinero para dejarlos continuar su camino.

Extorsión a paisanos en carreteras de Coahuila

De acuerdo con información oficial, seis agentes policiacos fueron cesados de su cargo y están bajo proceso de investigación, luego de ser señalados y exhibidos por presunta extorsión a paisanos.

Las autoridades confirmaron que:

Dos agentes pertenecían a la policía estatal

pertenecían a la Cuatro agentes eran municipales

eran Los policías municipales involucrados operaban en Castaños y Sacramento, en la región Centro de Coahuila

Las denuncias surgieron tras la difusión de audios y testimonios donde los viajeros relatan cómo fueron obligados a entregar dinero en efectivo para evitar sanciones o retrasos.

Filas kilométricas rumbo a Estados Unidos

Además de los abusos denunciados, el regreso de miles de connacionales generó congestión vial en las rutas fiscales hacia la frontera con Texas.

Durante el fin de semana se registraron:

Filas kilométricas en accesos a los puentes internacionales

en accesos a los puentes internacionales Tiempos de espera de hasta 8 horas para cruzar a EE. UU.

para cruzar a EE. UU. Revisiones exhaustivas por parte de agentes aduanales

Algunos paisanos intentaron evitar el tráfico saliendo al amanecer de este lunes, pero aun así encontraron largas filas en los cruces fronterizos.

Se espera mayor flujo en las próximas horas

La autoridad informó que el número de viajeros sigue en aumento y que se espera un incremento mayor en las próximas 48 horas, ya que el periodo vacacional decembrino en Estados Unidos concluye el miércoles 7 de enero.

El Gobierno estatal reiteró que las denuncias contra policías serán investigadas y pidió a los paisanos reportar cualquier abuso durante su trayecto de regreso.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.