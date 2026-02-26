Identifican los restos de dos mineros de Pasta de Conchos en Coahuila

GENERANDO AUDIO...

Identifican a dos mineros de Pasta de Conchos. Foto: Getty Images.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que lograron identificar los restos de dos mineros de Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila. Esto después de 20 años del accidente que ocurrió el 19 de febrero de 2006.

Logran identificar a dos mineros de Pasta de Conchos

Las instituciones que forman parte del Mando Unificado en Pasta de Conchos, a través de la CFE, informaron que identificaron los restos de dos mineros víctimas de un derrumbe provocado por una explosión de gas metano en una mina del estado de Coahuila.

Sí, recordemos que en la madrugada del 19 de febrero de 2006, a las 2:20 horas, ocurrió este accidente. Por esta razón, se reportó en aquel momento un saldo de 65 mineros desaparecidos entre los escombros y 11 heridos.

Pasta de Conchos. Foto: Cuartoscuro

¿Quiénes son los mineros rescatados?

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, los restos identificados en Pasta de Conchos, Coahuila corresponden a los mineros José Isabel Minjarez Yáñez y Ricardo Hernández Rocha, correspondientes a los rescates números 24 y 25 en los trabajos de búsqueda.

Tras su identificación, las autoridades mexicanas aseguran que se avanzará ahora en el protocolo establecido para el reconocimiento y entrega digna de los restos a los familiares.

Ahora, agregaron, avanzarán en el protocolo establecido para el reconocimiento y entrega digna de los restos a los familiares, garantizando el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), como se ha dado en los 23 casos pasados.

“Esto con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) de la Secretaría de Salud, el Gobierno del estado de Coahuila, así como de los distintos gobiernos municipales de la región carbonífera”, se lee en el comunicado de la CFE.

Foto: Getty | Ilustrativa

Seguirán buscando a los 38 mineros pendientes

También la Comisión Federal de Electricidad indicó que siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuarán trabajando en la búsqueda y rescate de los restos de los 38 mineros pendientes, “con transparencia, seguridad y participación de la comunidad”.

