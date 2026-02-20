Después de casi 15 años, siguen sin cumplimentarse 12 órdenes de aprehensión por masacre de Allende

GENERANDO AUDIO...

Foto: Magda Guardiola

A casi 15 años de que comandos del grupo delictivo “Los Zetas”, irrumpieran con destrucción y desapariciones forzadas en el municipio de Allende, al norte del estado de Coahuila, la Fiscalía General del Estado confirmó que existen tres causas penales abiertas, y una estructura criminal que no termina de medir cuentas ante la justicia estatal.

Siguen pendientes órdenes de aprehensión por masacre en Allende

“En el caso de Allende, es un tema en el que hay al menos tres causas abiertas. Son 29 órdenes de aprehensión, si no me equivoco, las que están otorgadas por parte del poder Judicial. De estas 29 se han cumplimentado 17 órdenes de aprehensión. Es un tema que todavía sigue su curso”, explicó Federico Fernández, fiscal general de Coahuila

Las órdenes de aprehensión, son por varios delitos, entre los que se encuentran: homicidio, secuestro y delincuencia organizada.

De acuerdo con la Fiscalía General de Coahuila, hay 12 órdenes de aprehensión que siguen pendientes de ejecutar; cinco de ellas a personas privadas de libertad en centros penitenciarios, entre ellos los líderes del cártel de “Los Zetas”, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el “Z40” y el “Z42”, respectivamente.

“Están pendientes de cumplimentar, pero dentro de los Ceferesos o Ceresos, es decir gente que ya está adentro, ingresada cumpliendo una condena, pero con nuevas indagatorias se solicita una orden de aprehensión”, añadió el fiscal

La justicia avanza con lentitud. En el año 2016, el exalcalde de Allende, Sergio Alonso Lozano Rodríguez, recibió auto de formal prisión por secuestro agravado, tras determinarse su complicidad con el grupo delictivo para facilitar la masacre.

En Estados Unidos, la justicia federal busca imputar nuevos cargos a los hermanos Treviño Morales, por su responsabilidad directa en la masacre de Allende y el centro penitenciario de Piedras Negras. En tanto, las familias de las víctimas, siguen sin conocer su paradero.

