Gobierno de Coahuila intensifica operativos contra presuntos delincuentes clave

Coahuila refuerza operativos de seguridad. Foto: Magda Guardiola

La Fiscalía General de Coahuila informó que la estrategia de seguridad en la entidad se centra en la identificación y seguimiento de objetivos prioritarios considerados generadores de violencia a nivel nacional, los cuales aunque no radican en el estado han ingresado en distintos momentos para delinquir.

Desde Saltillo, el fiscal general Federico Fernández explicó que se trata de perfiles vinculados al crimen organizado que operan de manera itinerante en la región noreste del país.

“No necesariamente están en Coahuila, pero han delinquido en algún momento en Coahuila. Estoy hablando de objetivos prioritarios”, puntualizó el funcionario.

Mesa permanente con fuerzas federales

En un contexto no relacionado directamente con la captura sin vida del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén “N”, el gobierno estatal solicitó la instalación de una mesa permanente de seguridad.

En este esquema participan altos mandos de la SEDENA, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, con el objetivo de cruzar información táctica y reforzar las acciones operativas contra estos generadores de violencia.

El fiscal destacó que la coordinación interinstitucional es clave para mantener el blindaje de Coahuila, considerado uno de los estados con mayores estándares de estabilidad en materia de seguridad en el norte del país.

Objetivo: prevenir y contener la violencia

De acuerdo con la Fiscalía, la captura de estos perfiles es prioritaria para evitar que se consoliden estructuras delictivas en la entidad.

Las autoridades señalaron que el enfoque actual no responde a un hecho aislado, sino a una estrategia preventiva para neutralizar amenazas externas y mantener la contención del crimen organizado en territorio coahuilense.

La Fiscalía reiteró que se mantendrá el despliegue coordinado de corporaciones estatales y federales para garantizar condiciones de seguridad en el estado.

