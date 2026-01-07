Ofrecen 15% de descuento en el pago del predial 2026 en Colima

GENERANDO AUDIO...

Pago anticipado de predial Colima 2026 con descuento del 15%. Foto: Cuartoscuro

Contribuyentes del municipio de Colima se han acercado a las cajas de cobro instaladas en distintos puntos de la ciudad para aprovechar el descuento del 15% por pago anticipado del predial 2026.

Cómo obtener el descuento por pago anticipado del predial 2026 en Colima

El descuento del 15% se aplica a quienes cubran su anualidad anticipada del predial 2026 durante el mes de enero. Los pagos pueden realizarse en efectivo o mediante tarjeta de crédito Visa o Mastercard de cualquier institución bancaria.

Puntos de pago y facilidades para cubrir el impuesto predial

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación fiscal, las autoridades han habilitado diversos puntos de atención con horarios flexibles:

Palacio Municipal (Patio Central): Las cajas receptoras operan de lunes a viernes en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m .

(Patio Central): Las cajas receptoras operan de lunes a viernes en un horario de . Tesorería Municipal (Torres Quintero #80): Este punto ofrece un horario corrido de lunes a viernes hasta las 19:00 horas. Además, se ha confirmado que las cajas en esta ubicación abrirán los sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. para comodidad de los contribuyentes.

Los pagos pueden realizarse de manera rápida tanto en efectivo como mediante tarjeta bancaria.

Descuento para adultos mayores

Las personas adultas mayores, pensionados, jubilados y personas con discapacidad pueden acceder a un descuento para pagar el predial del 50%.

Para hacer efectiva esta reducción, los interesados deben presentar:

Una copia de su credencial de elector (INE) o del INAPAM

o del Un requisito indispensable es que el domicilio registrado en la identificación coincida exactamente con la dirección del predio al que se aplicará el beneficio

