Ofrecen 15% de descuento en el pago del predial 2026 en Colima

| 12:32 | Fabián Millares | Uno Tv
Pago anticipado de predial Colima 2026 con descuento del 15%, horarios y puntos de cobro
Pago anticipado de predial Colima 2026 con descuento del 15%. Foto: Cuartoscuro

Contribuyentes del municipio de Colima se han acercado a las cajas de cobro instaladas en distintos puntos de la ciudad para aprovechar el descuento del 15% por pago anticipado del predial 2026.

Cómo obtener el descuento por pago anticipado del predial 2026 en Colima

El descuento del 15% se aplica a quienes cubran su anualidad anticipada del predial 2026 durante el mes de enero. Los pagos pueden realizarse en efectivo o mediante tarjeta de crédito Visa o Mastercard de cualquier institución bancaria.

Puntos de pago y facilidades para cubrir el impuesto predial

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación fiscal, las autoridades han habilitado diversos puntos de atención con horarios flexibles:

  • Palacio Municipal (Patio Central): Las cajas receptoras operan de lunes a viernes en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
  • Tesorería Municipal (Torres Quintero #80): Este punto ofrece un horario corrido de lunes a viernes hasta las 19:00 horas. Además, se ha confirmado que las cajas en esta ubicación abrirán los sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. para comodidad de los contribuyentes.

Los pagos pueden realizarse de manera rápida tanto en efectivo como mediante tarjeta bancaria. 

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Descuento para adultos mayores

Las personas adultas mayores, pensionados, jubilados y personas con discapacidad pueden acceder a un descuento para pagar el predial del 50%.

Para hacer efectiva esta reducción, los interesados deben presentar:

  • Una copia de su credencial de elector(INE) o del INAPAM
  • Un requisito indispensable es que el domicilio registrado en la identificación coincida exactamente con la dirección del predio al que se aplicará el beneficio

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Colima despide con honores a marino que perdió la vida en Galveston

Colima

Colima despide con honores a marino que perdió la vida en Galveston

Duendes navideños limpian las calles de Colima

Colima

Duendes navideños limpian las calles de Colima

Balacera en restaurante de Colima deja como saldo una persona muerta y otras 2 heridas

Colima

Balacera en restaurante de Colima deja como saldo una persona muerta y otras 2 heridas

Asesinan a balazos a Efraín Medina, exdirector de Inteligencia de Seguridad de Colima

Colima

Asesinan a balazos a Efraín Medina, exdirector de Inteligencia de Seguridad de Colima

Etiquetas: , ,