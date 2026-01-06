GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de Jalisco anunció el precio del refrendo vehicular para este 2026, mientras que los ayuntamientos habilitaron varios descuentos para las personas que cumplan con el pago de su predial.

El apartado 11 transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco establece que las personas que cumplan con su refrendo vehicular y renovación de la tarjeta de circulación en PVC recibirán un subsidio del 100% en el costo de la verificación.

Costo del refrendo en Jalisco

Autos, camiones y camionetas: mil pesos (incluye renovación de la tarjeta de circulación en PVC)

Motos: 600 pesos (incluye tarjeta de circulación en papel)

Por su parte, el artículo 23 de la misma ley indica que este precio sólo aplicará del 2 de enero al último día hábil de marzo. Tras eso, habrá recargos.

Sin embargo, al monto inicial se suma un monto de 100 pesos. Se debe a que el refrendo incluye dos impuestos que son destinados para distintas causas sociales.

Cobros extra en refrendo

Cruz Roja: 40 pesos

Hogar Cabañas: 60 pesos

En total,el conductor de un auto, camioneta o camión terminará pagando mil 100 pesos por su refrendo en Jalisco. En las motos, la suma final es de 700 pesos.

Además, la Ley de Ingresos amplía el reemplacamiento de Jalisco, iniciado en 2025. El canje incluye la tarjeta de circulación y calcomanía.

Precios de reemplacamiento

Auto de uso particular: 2 mil 502 pesos

De servicio público: 3 mil 182

Vehículo de uso particular para personas con discapacidad: 834

Municipios de Jalisco con descuentos en predial

A continuación, te mostramos los tres principales municipios que realizarán descuentos por predial durante el 2026, conforme a la información difundida en sus portales oficiales.

Guadalajara

10% al pagar antes del 28 de febrero

50% a personas con discapacidad, en viudez, madres de familia en situación vulnerable y personas de 60 a 74 años

60% a personas de 75 a 79 años

80% a personas mayores de 80 años



Cabe destacar que los pagos pueden realizarse en alguna de las seis oficinas recaudatorias o en línea.

Zapopan

7% al pagar a meses sin intereses

10% en pago en línea antes del 28 de febrero

25% para tecnología amigable con medio ambiente

50% a personas con discapacidad, en viudez, madres jefas de familia y personas mayores de 60 a 69 años

60% a personas de 70 a 79 años

75% a empleadores de personas con discapacidad o adultas mayores

80% a personas mayores de 80 años

90% suelo de uso agropecuario

Las y los interesados pueden realizar su pago en los kioskos u oficinas recaudatorias que aparecen en este enlace. También pueden hacer el pago en línea aquí.

Tonalá

5% de descuento al pagar en marzo y abril

15% al pagar entre enero y febrero

50% a adultos mayores

A su vez, quienes paguen entre enero y febrero accederán al programa “borrón y cuenta nueva”. Por lo tanto, el Gobierno municipal les quitará multas y recargos y sólo pagarán lo correspondiente a la deuda del impuesto, a la cual, se suma un 15% de descuento.

Además, las y los contribuyentes que paguen el predial recibirán un boleto para la rifa de una Chirey Tiggo 8 Pro Premium, modelo 2025. El Ayuntamiento realizará el sorteo el 5 de mayo, a las 12:00 horas, en la plaza principal del municipio.

Asimismo, el pago del predial puede realizarse en la Unidad Administrativa, ubicada en el Centro de Tonalá. No hay pago en línea.

Finalmente, es importante resaltar que los descuentos por predial están sujetos al valor fiscal de los inmuebles en cada municipio.

