Colima despide con honores a marino que perdió la vida en Galveston

Excompañeros de la Cruz Roja, del marino, cargan su féretro. Foto: Abraham Acosta

Entre aplausos y el sonido de las sirenas de ambulancia, fue despedido en Tecomán, Colima, Juan Iván Zaragoza Flores, teniente de la Marina Armada de México, quien perdió la vida tras la caída de una aeronave naval ocurrida el 23 de diciembre en Galveston, Texas, Estados Unidos (EE.UU.).

El joven marino, originario de Tecomán, recibió el último adiós en su municipio natal, donde familiares, amigos y habitantes de la comunidad se congregaron para acompañar la misa de cuerpo presente.

“Sí, se siente, se siente la tristeza. No la espera uno”, declaró José Guadalupe Gómez, un habitante de Tecomán. Mientras que el señor Honorato Fernández, habitante del mismo lugar, dijo que es lamentable lo que pasó y que, “Casi nadie, nunca se salva de un avionazo. Se ve que sí era muy estimado porque yo he visto que traen otros con poquita gente y nadie los espera, a este aquí lo estaban esperando”.

Durante el homenaje, asistentes coincidieron en que su fallecimiento representa una lamentable pérdida y lo recordaron como una persona cercana, solidaria y muy querida.

Así avanzó el cortejo fúnebre con los restos del marino

Tras la ceremonia religiosa, el cortejo fúnebre avanzó caminando por las calles del municipio hasta la Catedral de la Señora de la Candelaria, donde se sumaron elementos de la Marina Armada de México, así como excompañeros de la Cruz Roja, institución a la que Iván Zaragoza perteneció durante su juventud.

Posteriormente, el féretro fue escoltado hasta la salida del municipio de Tecomán, para ser trasladado a la capital del estado, Colima, donde se llevó a cabo el sepelio, cerrando así una despedida cargada de emotividad y reconocimiento a su vocación de servicio.

“Es una noticia que no nos esperábamos, duele porque fue un compañero del área de juventud. Lo vamos a escoltar, no tengo palabras para decir”. Ignacio García, excompañero de Iván

