Oleaje mortal en Colima por tormenta Boris deja una mujer fallecida y dos desaparecidos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Una mujer murió ahogada en Manzanillo, Colima, mientras que dos hombres originarios de Guadalajara, Jalisco, permanecen desaparecidos tras ser arrastrados por el fuerte oleaje provocado por los remanentes de la tormenta tropical Boris, informaron autoridades de Protección Civil este martes.

La víctima perdió la vida en la playa Azul-Salagua, en Manzanillo, cuando fue alcanzada por las olas mientras se encontraba en la orilla del mar. Familiares solicitaron ayuda de emergencia, pero los rescatistas ya no pudieron salvarla.

Fuerte oleaje deja dos desaparecidos en Colima

El segundo incidente ocurrió en la playa Boca de Pascuales, en el municipio de Tecomán, una de las zonas más peligrosas del litoral colimense debido al intenso oleaje.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil, cuatro amigos ingresaron al mar alrededor de las 06:30 horas. Dos de ellos lograron salir por sus propios medios, pero otros dos fueron arrastrados por las corrientes de retorno y desaparecieron.

Los hombres desaparecidos tienen 19 y 39 años de edad y viajaron desde Guadalajara por motivos laborales relacionados con actividades de comercio y recolección de piña.

“Pues aquí llegamos entre alrededor de las 6:30, 7. Nos dimos un baño aquí en la playa, pero nuestros compañeros ya no pudieron salir. Los jaló el mar”, relató Santiago Álvarez, amigo de las víctimas.

Protección Civil mantiene operativo de búsqueda

Tras el reporte, autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo de búsqueda en el que participan elementos de Protección Civil, corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate.

Hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre la localización de los dos hombres.

Remanentes de Boris mantienen riesgo en playas

Los remanentes de Boris continúan generando lluvias, corrientes marinas intensas y oleaje elevado en las costas de Colima.

Ante estas condiciones, el puerto permanece cerrado a la navegación menor y las autoridades exhortaron a la población a evitar ingresar al mar o realizar actividades recreativas en playas.

También advirtieron que durante las próximas horas podrían registrarse rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora, así como oleaje peligroso en distintos puntos del litoral.

Las autoridades reiteraron el llamado a seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.