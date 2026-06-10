Militares mantienen operativo y sobrevuelos en Durango tras enfrentamiento con civiles

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Civiles agredieron a fuerzas federales en operativo. Foto: Omar Hernández

Un fuerte operativo militar y policiaco se mantiene activo este martes en la capital de Durango, luego del enfrentamiento registrado entre fuerzas federales y un grupo de civiles en la salida a Parral.

Las acciones de vigilancia incluyen patrullajes terrestres y sobrevuelos de la Fuerza Aérea Mexicana, cuyos recorridos se concentran principalmente en la zona sur de la ciudad y en los alrededores de la localidad de Puerta de Cantera.

Enfrentamiento ocurrió durante despliegue de Ejército y Guardia Nacional

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se desencadenaron durante un operativo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, realizado tras reportes sobre la presencia de personas armadas en esa zona de la capital duranguense.

Por razones que hasta ahora no han sido precisadas por las autoridades, un grupo de civiles armados con piedras y palos confrontó a los elementos federales sobre la carretera Durango-Parral.

El incidente provocó una fuerte movilización de las corporaciones de seguridad en la zona.

Reportan lesionados y aseguramientos tras el operativo

De manera preliminar, se informó que el disturbio dejó un saldo de al menos tres personas lesionadas.

Además, las autoridades aseguraron por lo menos tres vehículos y una finca que abarca varias hectáreas de terreno, la cual permanece bajo resguardo de las fuerzas federales.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si hubo personas detenidas ni los resultados de las primeras inspecciones realizadas en el inmueble.

Helicóptero militar sobrevuela la ciudad

Tras el altercado, la seguridad se intensificó en la capital de Durango.

Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana ha permanecido realizando sobrevuelos en distintos puntos de la ciudad como parte de las labores de vigilancia derivadas del operativo.

Las autoridades mantienen resguardada la propiedad asegurada y continúan con las diligencias ministeriales correspondientes.

Aún no hay información oficial sobre el cateo

Hasta el cierre de esta edición, se desconoce el resultado oficial del cateo realizado en la finca asegurada, debido a que las investigaciones continúan en curso.

Se espera que las autoridades federales informen en las próximas horas sobre los hallazgos y el avance de las diligencias relacionadas con este operativo.

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