CNTE lleva protesta a la garita de El Chaparral, en Tijuana

GENERANDO AUDIO...

Protestas de la CNTE en El Chaparral. Foto: Alberto Elenes

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon este jueves hacia la garita de El Chaparral, en Tijuana, Baja California, como parte de una jornada estatal de movilizaciones para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y una solución a diversas demandas laborales del magisterio.

Maestros de la CNTE protestan en la garita de El Chaparral

Antes del arribo de los manifestantes, autoridades federales cerraron los carriles de ingreso vehicular a México y desplegaron un operativo de vigilancia con presencia de elementos de Aduanas, Guardia Nacional y Ejército en la zona fronteriza.

La movilización se desarrolla de manera pacífica, con consignas en contra de la reforma al sistema de pensiones y llamados a retomar el diálogo con el Gobierno federal.

De acuerdo con los organizadores, en la marcha participan cientos de docentes provenientes de distintos municipios del estado. La protesta en Tijuana ocurre de manera simultánea a otras acciones impulsadas por la CNTE en Baja California, entre ellas bloqueos carreteros y manifestaciones en diferentes regiones de la entidad.

Aunque el cierre afecta uno de los cruces fronterizos más transitados del mundo, hasta el momento los automovilistas que esperan ingresar a México permanecen en calma, sin registrarse expresiones de inconformidad o uso constante del claxon, mientras aguardan la reapertura de los accesos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.