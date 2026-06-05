Durango suspenderá clases y labores el 11 de junio por inauguración del Mundial 2026

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Partido de México genera suspensión escolar y laboral en Durango. Foto: AFP

El Gobierno de Durango anunció la suspensión de clases y de actividades en dependencias estatales el próximo 11 de junio, con motivo del debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026, cuando enfrente a Sudáfrica. La medida fue dada a conocer por el gobernador Esteban Villegas Villarreal, quien además planteó la posibilidad de extender la suspensión hasta el viernes en caso de una victoria o empate del equipo nacional.

Suspensión de clases en Durango por el Mundial 2026

Villegas Villarreal informó que la medida fue acordada tras diversas gestiones realizadas en el estado y permitirá que la ciudadanía disfrute del partido inaugural de México en la justa mundialista.

“Quiero informarles a todos que en un evento en el CBTA 3, en la mañana, por gestiones de todo mundo, sacamos el calendario mágico, que la idea es que el día que juega México, el jueves 11, pues no haya clase y no haya trabajo tampoco para que todo el mundo pueda ver y disfrutar del juego de México del Mundial”, señaló el gobernador.

Durango analiza extender el descanso si México gana o empata

El mandatario estatal indicó que existe la posibilidad de ampliar la suspensión de actividades durante el viernes, dependiendo del resultado obtenido por la Selección Mexicana en su primer encuentro del torneo.

“Si gana México, como es jueves, nos vemos hasta el lunes. Si no gana México, bueno, pues el viernes nos venimos a trabajar todos igualito como siempre”, expresó.

Posteriormente, precisó que la medida también podría aplicarse en caso de que el encuentro termine empatado.

Más de 521 mil estudiantes serían impactados

La decisión tendría efectos sobre una parte importante de la población escolar del estado. De acuerdo con cifras oficiales, la matrícula de educación básica en Durango, que incluye preescolar, primaria y secundaria, supera los 521 mil estudiantes.

La suspensión abarcaría a miles de familias que deberán ajustar sus actividades durante la jornada en la que se disputará el partido entre México y Sudáfrica.

Debate por la suspensión de actividades escolares

Tras la difusión del anuncio, usuarios en redes sociales expresaron opiniones divididas. Mientras algunos respaldaron la decisión al considerar que se trata de un evento deportivo de relevancia nacional, otros cuestionaron las implicaciones educativas y económicas de suspender actividades laborales y escolares.

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