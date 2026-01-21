Separan del cargo al subsecretario de Operación Policial que participó en riña donde balearon a cantante en Durango

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Durango confirmó la separación temporal del cargo del subsecretario de Operación Policial, Jesús Ebodio Varela Pérez, luego de su participación en una riña la madrugada del domingo afuera de un bar de la capital, donde el cantante de música regional Óscar Alvarado Galván resultó herido de bala.

“Informarles que a solicitud también del propio funcionario, ha sido separado de su cargo en lo que duran las investigaciones, lo cual se le ha aceptado, entonces ya está totalmente en manos de la Fiscalía General del Estado (…) es subsecretario operativo, tengo tres subsecretarias, es una de las subsecretarías”

Óscar Galván / secretario de seguridad Durango

Agregó que el funcionario se encontraba en periodo vacacional y no portaba escoltas ni se ostentó como servidor público durante el altercado.

“Que él se encontraba en compañía de su esposa, y que además estaba gozando de su periodo vacacional, ya que tuvimos mucho trabajo nosotros en diciembre, y bueno él se encontraba disfrutando de su periodo vacacional (…) en el momento de que suceden los hechos él no traía escolta, incluso su arma de cargo se encontraba en la propia secretaría, también porque él se encontraba en un periodo vacacional”

Óscar Galván / secretario de seguridad Durango

El subsecretario resultó lesionado durante la golpiza y fue hospitalizado al quedar inconsciente a causa de las heridas. De igual forma, el cantante Óscar Alvarado Galván permanece internado en grave estado en el Hospital 450 de la capital duranguense.

“Sí, tiene algunas fracturas, todas ellas en lo que es el área del rostro y del cráneo (…) él en esta riña él resulta seriamente lesionado, está en un estado, pues, estable, pero es grave, las lesiones que tiene son de consideración, tengo entendido que al igual que el otro hecho que sucedió también ahí con el conocido cantante que también está estable y también con lesiones de consideración”

Óscar Galván / secretario de seguridad Durango

La Fiscalía General del Estado (FGE) lleva a cabo las indagatorias para identificar y detener al responsable de los disparos contra el artista. El secretario de Seguridad Pública omitió proporcionar detalles adicionales sobre el presunto agresor, argumentando que forman parte de la carpeta de investigación en curso.

