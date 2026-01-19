CURP biométrica en Durango: ubica los 11 módulos

GENERANDO AUDIO...

¿Dónde se puede tramitar la CURP biométrica en Durango? Foto: Cuartoscuro/Archivo

La CURP biométrica en Durango ya puede tramitarse en 11 módulos habilitados por las autoridades estatales y federales, como parte del proceso de modernización del Registro Nacional de Población (Renapo), que incorpora datos biométricos y huellas digitales para fortalecer la identidad oficial de las personas.

La CURP biométrica en Durango se presenta como un documento que busca reducir errores en los registros, evitar la suplantación de identidad y facilitar la validación de datos personales en trámites gubernamentales, educativos y sociales. La captura de información biométrica se realiza de manera presencial.

Las autoridades informaron que los módulos fueron distribuidos estratégicamente en distintos municipios para garantizar el acceso al trámite, el cual se ofrece en oficialías del Registro Civil y sedes estatales, con horarios definidos para la atención a la población.

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en Durango?

Estos son los 11 módulos autorizados para realizar el trámite de la CURP biométrica en Durango, con dirección y horario oficial:

Durango (Durango) : Dirección General del Registro Civil del Estado de Durango en Calle Sauca núm. 721, Col. Jardines de Durango, C.P. 34210. Horario: 08:00 a 15:00 hrs.

: en Calle Sauca núm. 721, Col. Jardines de Durango, C.P. 34210. Horario: 08:00 a 15:00 hrs. Canatlán (Canatlán) en Oficialía 02 Cuauhtémoc núm. 205, Col. Centro, C.P. 34400. Horario: 08:00 a 13:00 hrs.

en Oficialía 02 Cuauhtémoc núm. 205, Col. Centro, C.P. 34400. Horario: 08:00 a 13:00 hrs. Gómez Palacio (Gómez Palacio) en Oficialía 01, Blvd. Forjadores núm. 501, Col. Brittingham, C.P. 35030. Horario: 08:30 a 13:00 hrs.

en Oficialía 01, Blvd. Forjadores núm. 501, Col. Brittingham, C.P. 35030. Horario: 08:30 a 13:00 hrs. Gómez Palacio (Centro) en Oficialía 11 Av. Miguel Auza núm. 310, Col. Santa Rosa, C.P. 35040

Horario: 08:00 a 15:00 hrs.

en Oficialía 11 Av. Miguel Auza núm. 310, Col. Santa Rosa, C.P. 35040 Horario: 08:00 a 15:00 hrs. Indé (Centro) en Oficialía 01, Calle Revolución s/n, Col. Centro, C.P. 35500. Horario: 09:00 a 15:00 hrs.

en Oficialía 01, Calle Revolución s/n, Col. Centro, C.P. 35500. Horario: 09:00 a 15:00 hrs. Lerdo (Lerdo)

Oficialía 01

José María Morelos y Pavón núm. 258, Col. Centro, C.P. 35180

Horario: 08:00 a 15:00 hrs.

Oficialía 01 José María Morelos y Pavón núm. 258, Col. Centro, C.P. 35180 Horario: 08:00 a 15:00 hrs. El Oro (Centro) en Oficialía 01. Calle Obregón núm. 5, Col. Centro, C.P. 35660, Horario: 08:00 a 15:00 hrs.

en Oficialía 01. Calle Obregón núm. 5, Col. Centro, C.P. 35660, Horario: 08:00 a 15:00 hrs. Poanas (Poanas) en Oficialía 01. Domicilio conocido. Horario: 08:00 a 15:00 hrs.

en Oficialía 01. Domicilio conocido. Horario: 08:00 a 15:00 hrs. San Juan del Río (Centro) en Oficialía 01. Calle Victoria núm. 2, Col. Centro, C.P. 34490. Horario: 08:30 a 15:30 hrs.

en Oficialía 01. Calle Victoria núm. 2, Col. Centro, C.P. 34490. Horario: 08:30 a 15:30 hrs. Tepehuanes (Centro) en Oficialía 01. Calle General Miguel Aguirre s/n, Col. Centro, C.P. 35600. Horario: 09:00 a 15:00 hrs.

en Oficialía 01. Calle General Miguel Aguirre s/n, Col. Centro, C.P. 35600. Horario: 09:00 a 15:00 hrs. Santiago Papasquiaro (Santiago Papasquiaro) en Oficialía 01. Calle Bruno Martínez núm. 25 Int. 4, Col. Zona Centro, C.P. 34009. Horario: 08:00 a 15:00 hrs.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica en Durango

Para completar el trámite de la CURP biométrica en Durango, las personas deben presentar documentación en original, conforme a los lineamientos del Registro Civil y Renapo:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional)

CURP tradicional , impresa o digital, preferentemente certificada

, impresa o digital, preferentemente certificada Acta de nacimiento certificada y legible

certificada y legible Comprobante de domicilio reciente , no mayor a tres meses

, no mayor a tres meses Correo electrónico activo, para seguimiento del trámite

En el caso de menores de edad, deberán acudir acompañados por madre, padre o tutor legal, quien deberá presentar identificación oficial y el documento que acredite el parentesco o la tutela correspondiente.

Cómo funciona el trámite de la CURP biométrica

Durante la atención en los módulos, el personal autorizado realiza la captura de huellas digitales y datos biométricos, los cuales se integran al registro nacional. El proceso se lleva a cabo bajo protocolos establecidos y no tiene costo para la ciudadanía.

Las autoridades señalaron que la implementación de la CURP biométrica en Durango forma parte de una estrategia gradual que se extenderá a otras entidades del país.

