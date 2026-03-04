Ana Karen fue hallada sin vida; Fiscalía de Edomex detiene a motociclista

GENERANDO AUDIO...

Foto: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Daniel “N”, conductor de una motocicleta de transporte solicitada mediante plataforma digital, por su probable participación en la desaparición y muerte de Ana Karen, una joven de 19 años originaria de Metepec. La víctima había sido reportada como desaparecida el 28 de febrero tras salir de una fiesta en San Antonio La Isla.

La joven fue localizada sin vida este 3 de marzo a un costado de la carretera Toluca–Tenango, en el municipio de Metepec, informaron autoridades del Estado de México. El caso generó indignación entre habitantes del Valle de Toluca, quienes exigen justicia y mayor seguridad para las mujeres.

De acuerdo con la FiscalíaEdoméx, fue detenido Daniel “N”, quien trabajaba como conductor de motocicleta de transporte público mediante una aplicación digital. Las autoridades lo investigan por su probable participación en los hechos que causaron la desaparición de la víctima, cuya identidad fue resguardada oficialmente como A.K.N.T.

La desaparición ocurrió el 28 de febrero en el municipio de San Antonio La Isla. Según la investigación, ese día la joven abordó una motocicleta solicitada a través de una aplicación para regresar a su casa.

Sin embargo, después de subir a la unidad su familia perdió todo contacto con ella, lo que activó la búsqueda por parte de sus familiares y autoridades.

Así ocurrió la desaparición de Ana Karen en San Antonio La Isla

La noche de su desaparición, Ana Karen salió de una fiesta con amigos en San Antonio La Isla. Antes de retirarse, se despidió del grupo y pidió un servicio de motocicleta por aplicación para volver a su domicilio.

Al no llegar a casa, su familia comenzó a preocuparse y difundió su fotografía en redes sociales para pedir ayuda y tratar de localizarla.

Durante varios días, familiares, amigos y usuarios en internet compartieron su caso, mientras aumentaba la preocupación por su paradero.

Localizan sin vida a la joven en Metepec

Días después de la denuncia de desaparición, autoridades localizaron el cuerpo de la joven a un costado de la carretera Toluca–Tenango, en Metepec, lo que confirmó la peor noticia para sus familiares.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que continúa con las investigaciones para esclarecer qué ocurrió desde que Ana Karen salió de la fiesta hasta su localización.

El caso ha provocado consternación entre habitantes del Valle de Toluca, quienes han manifestado su preocupación por la seguridad en la región.

