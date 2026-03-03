Se registra fuerte incendio en la Sierra de Guadalupe, en Tlalnepantla; consume varias hectáreas del parque estatal

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @Gob_Tlalne

Un fuerte incendio consume parte de la Sierra de Guadalupe en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Las llamas se registran en el perímetro de Santa Cecilia y el panteón Jardines del Recuerdo.

De acuerdo con autoridades, el fuego se ha extendido rápidamente y ya consume varias hectáreas del parque estatal Sierra de Guadalupe.

Bomberos y elementos de Protección Civil de Tlalnepantla de Baz y municipios aledaños trabajan en conjunto para evitar que siga expandiéndose.

Protección Civil de Tlalnepantla informó que han logrado sofocar las llamas en un 80%; sin embargo, el fuego aún se aprecia desde varios kilómetros a la redonda

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.