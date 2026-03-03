Se registra fuerte incendio en la Sierra de Guadalupe, en Tlalnepantla; consume varias hectáreas del parque estatal

| 23:00 | Fernando Cruz | Uno TV
Se registra fuerte incendio en la Sierra de Guadalupe, en Tlalnepantla
Foto: X: @Gob_Tlalne

Un fuerte incendio consume parte de la Sierra de Guadalupe en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Las llamas se registran en el perímetro de Santa Cecilia y el panteón Jardines del Recuerdo.

De acuerdo con autoridades, el fuego se ha extendido rápidamente y ya consume varias hectáreas del parque estatal Sierra de Guadalupe.

Bomberos y elementos de Protección Civil de Tlalnepantla de Baz y municipios aledaños trabajan en conjunto para evitar que siga expandiéndose.

Protección Civil de Tlalnepantla informó que han logrado sofocar las llamas en un 80%; sin embargo, el fuego aún se aprecia desde varios kilómetros a la redonda

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

A 202 años de su fundación, Edomex reconoce a sus talentos destacados

Estado de México

A 202 años de su fundación, Edomex reconoce a sus talentos destacados

Amplían Mujeres con Bienestar: anuncian ingreso de nuevas beneficiarias

Estado de México

Amplían Mujeres con Bienestar: anuncian ingreso de nuevas beneficiarias

Voraz incendio consume recicladora en Valle de Chalco

Estado de México

Voraz incendio consume recicladora en Valle de Chalco

Asesinan a padre e hijo en calles de Naucalpan, Edomex  

Estado de México

Asesinan a padre e hijo en calles de Naucalpan, Edomex  

Etiquetas: , ,