Se registra fuerte incendio en la Sierra de Guadalupe, en Tlalnepantla; consume varias hectáreas del parque estatal
Un fuerte incendio consume parte de la Sierra de Guadalupe en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
Las llamas se registran en el perímetro de Santa Cecilia y el panteón Jardines del Recuerdo.
De acuerdo con autoridades, el fuego se ha extendido rápidamente y ya consume varias hectáreas del parque estatal Sierra de Guadalupe.
Bomberos y elementos de Protección Civil de Tlalnepantla de Baz y municipios aledaños trabajan en conjunto para evitar que siga expandiéndose.
Protección Civil de Tlalnepantla informó que han logrado sofocar las llamas en un 80%; sin embargo, el fuego aún se aprecia desde varios kilómetros a la redonda
