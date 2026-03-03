Alcalde de Chiconcuac llega en helicóptero a carnaval y le llueven críticas

GENERANDO AUDIO...

Alcalde llegó en helicóptero y generó polémica. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El alcalde de Chiconcuac, en el Estado de México (Edomex), Rafael Vázquez de la Rosa, fue señalado de llegar en helicóptero al Carnaval 2026 de San Pablito. Pero el Gobierno municipal indicó que el vuelo no se hizo con recursos públicos, pues lo pagó la reina de carnaval.

En imágenes que circulan en redes sociales se armó toda una polémica porque se puede ver cómo el alcalde baja del helicóptero y se integra al Carnaval de 2026 de San Pablito, como en la cuenta de X identificada como Tlacaelel Rey que compartió imágenes del momento.

El arribo en helicóptero del alcalde de Chiconcuac, Rafael Vázquez de la Rosa, al Carnaval 2026 en la comunidad de San Pablito generó críticas y especulaciones en redes sociales sobre el posible uso de recursos públicos.

Ante la polémica, el Gobierno Municipal emitió un comunicado oficial con fecha 2 de marzo de 2026 en el que aclaró que el traslado aéreo no implicó erogación del erario.

Comunicado oficial tras críticas

En el documento difundido por el Ayuntamiento de Chiconcuac, correspondiente a la administración 2025-2027, se informó que el presidente municipal y la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF acudieron al evento tras recibir una invitación formal del Comité Organizador del Carnaval de Mujeres 2026 y de la familia de la reina, Daniela Rodríguez Zacarías, con motivo de su coronación.

El Gobierno local precisó que “no se utilizaron recursos públicos municipales para la realización de dicho traslado y aterrizaje”.

Vuelo fue cubierto por organizadores

De acuerdo con el comunicado, el servicio de helicóptero fue pagado en su totalidad por los organizadores del evento y la familia de la reina del carnaval, sin que existiera gasto alguno para el municipio.

“El servicio fue cubierto en su totalidad por los organizadores del evento y la familia de la Reina del Carnaval, sin que existiera erogación alguna del erario público”. Gobierno municipal de Chiconcuac

Gobierno municipal reitera compromiso de transparencia

El Ayuntamiento indicó que comprende la inquietud ciudadana respecto al uso responsable de los recursos públicos y reiteró su compromiso con la transparencia y la correcta aplicación del presupuesto.

El aterrizaje del alcalde ocurrió el 1 de marzo en la comunidad de San Pablito, lo que detonó la conversación en redes sociales y cuestionamientos sobre el origen de los recursos utilizados para el traslado.

