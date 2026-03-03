A 202 años de su fundación, Edomex reconoce a sus talentos destacados

GENERANDO AUDIO...

Estado de México fue fundado hace 202 años. Foto: Gobierno Edomex

En un evento celebrado en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en el municipio de Texcoco, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció a los talentos que hacen grande al Estado de México.

“El 2 de marzo es una de las fechas más importantes del calendario cívico del Estado de México; rememora el día en que se instaló y sesionó por primera vez el Congreso constituyente en nuestra entidad, hace 202 años exactamente. Por este motivo, este día se conmemora la fundación de nuestra entidad federativa”, recordó la gobernadora.

Delfina Gómez llama a la transformación de la entidad

La mandataria estatal recordó el legado de quienes fundaron la entidad y dijo que las nuevas generaciones deben de contribuir a crear un país y una entidad más humanista e igualitaria.

“Nuestra generación está igualmente aportando en la transformación de la entidad para contribuir a la construcción de un país más humanista y libre, más incluyente e igualitario, más próspero y exitoso”.

Entrega Presea Estado de México a talentos de la entidad

En el marco de la celebración, la mandataria estatal otorgó el máximo galardón de la entidad a ocho mujeres, cinco hombres y tres instituciones públicas que han contribuido al bienestar e innovación de la entidad.

“Es un gusto entregar el 2 de marzo la Presea Estado de México a quienes están escribiendo una brillante página en la historia. Presenté mi mayor reconocimiento y admiración a nuestros homenajeados; cada una y cada uno son ejemplo a seguir”, dijo la mandataria estatal.

La Presea Estado de México fue entregada de manos de la gobernadora a:

⁠Presea Ciencia, Tecnología e Innovación:

Fue entregada al Dr. Alfonso Xavier Iracheta Cenecorta. De Arte y Cultura:

C. Virginia Alba Dionicio. ⁠De Pedagogía y Docencia:

Mtra. Angélica Gómez Hernández. ⁠De Periodismo e Información:

Mtra. Veneranda Mendoza Herrera. ⁠Al Mérito Cívico y Servicios a la Comunidad:

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma Al Trabajo:

Enfermera Catalina Natividad Olvera González. ⁠A la Juventud:

Mtra. Claudia Azucena Francisco Morales. ⁠A la Contribución en el Servicio Público:

Dra. Susana Libien Díaz González. ⁠Al Impulso Económico:

C. Rosario Núñez Flores. ⁠De la Preservación del Ambiente y la Sostenibilidad de los Recursos Naturales:

Ing. Raúl Domínguez Vences. ⁠A Quienes sin ser Mexiquenses Tengan Méritos Eminentes o Relevantes:

C. Valeria Palacios Cruz y C. José Saturnino Cardozo Otazú. ⁠A la Defensa de los Derechos Humanos:

C. Rodolfo Ignacio Gómez. ⁠De la Seguridad, Protección Ciudadana o Procuración de Justicia:

Unidad de Rescate Aéreo “Relámpagos”. ⁠Al Mérito Agrario:

C. Carlos Juárez Guzmán. ⁠De Medicina y Fomento a la Salud:

Banco de Tejidos, por contribuir a la salud mediante el suministro de más de 16 mil tejidos humanos a hospitales del país entre 2022 y 2025.

Reconoce Delfina Gómez a Fuerzas Armadas

Durante la celebración, la mandataria mexiquense reconoció la labor de las Fuerzas Armadas durante los hechos ocurridos en días pasados en el estado de Jalisco.

“Quiero aprovechar este espacio para decirles a todos los que integran las Fuerzas Armadas que, a nombre del Estado de México, de su gobierno, de sus instituciones y de sus habitantes, hacemos un reconocimiento especial a las Fuerzas Armadas de nuestro país por su patriotismo, su valor, su lealtad a nuestra patria; muchas gracias a esos integrantes de nuestras Fuerzas Armadas”.

También dio el pésame a las familias de los soldados caídos en cumplimiento de su deber.

“Y también enviamos un fraternal abrazo y pésame a las familias de nuestros compañeros caídos en dicha acción. Las Fuerzas Armadas no están solas; cuentan con los mexiquenses en todo momento para seguir defendiendo a nuestra patria bajo la guía y liderazgo de nuestra presidenta constitucional de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.

Finalmente, la mandataria estatal dijo que el 2026 es el año de las obras públicas y trabajará cada día para mejorar la calidad de vida de los mexiquenses.

