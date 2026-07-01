“Apoyo al Autoempleo” entrega herramientas gratis para emprender negocio en Edomex

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Los interesados pueden emprender en varios oficios. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno del Estado de México (Edomex) entrega maquinaria, equipo y herramientas por un valor de 25 mil pesos a personas que buscan emprender un negocio como barbería, carpintería y herrería, entre otros oficios, a través del “Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2026”.

Este programa impulsa el autoempleo formal con la entrega de maquinaria, equipo, mobiliario y herramientas. Los beneficiarios reciben por una sola vez estas herramientas, que superan los 25 mil pesos de valor.

Además, ofrece una capacitación laboral gratuita y obligatoria del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) para que los beneficiarios inicien su propio negocio

Por eso, el programa “Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2026” brinda una cobertura en los 125 municipios que conforman el Edomex.

De acuerdo con la convocatoria, estos son los oficios que pueden emprender las personas beneficiadas:

Barbería

Cocina saludable

Carpintería

Corte y confección

Estética

Electricidad

Herrería

Jardinería

Manicure

Plomería

Repostería

Taller mecánico

Vulcanizadora

Importante: La convocatoria destaca que no brindarán el apoyo a proyectos enfocados en compra-venta o renta de bienes, expendios de bebidas alcohólicas, billares, giros de entretenimiento o similares.

¿Ya está habilitado el registro?

Actualmente, el registro está habilitado en dos modalidades, tanto física como virtual. De forma digital, las personas interesadas pueden registrarse del 6 al 12 de julio de este 2026.

En cambio, el registro puede ser presencial en las Oficinas Regionales de Empleo del 6 al 10 de julio, en un horario de 09:00 a 18:00 horas. Los resultados se publicarán a partir del 31 de agosto.

¿Qué necesito para el “Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2026” de Edomex?

Requisitos

Tener entre 18 y 64 años

Vivir en el Estado de México

Estar en condición de pobreza

Tener el compromiso de emprender un negocio propio

Documentos

Identificación oficial vigente

CURP (certificada o biométrica)

Comprobante de domicilio reciente

Documento que acredite conocimientos o experiencia en el giro solicitado. (Si no se cuenta con él, puede presentarse una carta de recomendación que avale al menos seis meses de experiencia o, en su defecto, una carta bajo protesta de decir verdad sobre los conocimientos básicos)

Solicitud de apoyo dirigida al titular de la Secretaría del Trabajo

Formato Único de Bienestar (FUB)

Formato de Información Básica del Proyecto de Autoempleo

Asimismo, los documentos deben presentarse en original y copia para su cotejo durante el registro.

Paso a paso para solicitar el apoyo

Define el giro productivo para el que solicitarás el apoyo y reúne la documentación que acredite tus conocimientos o experiencia Llena el Formato Único de Bienestar y el Formato de Información Básica del Proyecto de Autoempleo Realiza tu registro en línea en este portal o en una de las Oficinas Regionales de Empleo en los plazos mencionados. Espera la publicación de resultados Si resultas beneficiario, recibirás el paquete de maquinaria, herramientas, mobiliario o equipo y deberás cursar la capacitación obligatoria impartida por el ICATI.

Para este 2026, el programa “Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2026” tiene como meta beneficiar a mil 800 personas, con un presupuesto de 45 millones de dólares.

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