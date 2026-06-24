Roberto Lazzeri llega a Washington como embajador de México en EE. UU.

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Llega con una agenda clara: proteger a nuestra comunidad. FOTO: Cuartoscuro

Roberto Lazzeri Montaño ya se encuentra en Washington, D.C., donde asumió funciones como nuevo embajador de México en Estados Unidos tras concluir el proceso de ratificación requerido para ocupar el cargo. Con su llegada, encabezará la representación diplomática mexicana en uno de los principales socios del país.

El nombramiento de Roberto Lazzeri ocurre en una etapa relevante para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, marcada por temas como comercio, migración, seguridad y cooperación económica. El funcionario sustituye a Esteban Moctezuma al frente de la embajada mexicana.

Roberto Lazzeri Montaño (@robertolazzeri) arribó hoy a Washington, D.C., para asumir la conducción de la Embajada de México en Estados Unidos (@EmbamexEUA).



Llega con una agenda clara: proteger a nuestra comunidad, impulsar la prosperidad compartida de América del Norte y… — Embassy of Mexico in the U.S. (@EmbamexEUA) June 23, 2026

La Embajada de México informó que Roberto Lazzeri Montaño ya se encuentra en la capital estadounidense para iniciar oficialmente sus actividades como representante del Gobierno mexicano ante la administración de Estados Unidos.

Entre sus responsabilidades estarán el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países, la atención a la comunidad mexicana que reside en territorio estadounidense y el seguimiento de los principales asuntos de la agenda bilateral.

Lazzeri llega al cargo después de desempeñarse en distintas áreas relacionadas con la política económica y financiera del Gobierno federal.

¿Quién es Roberto Lazzeri Montaño?

Roberto Lazzeri Montaño es economista por el Centro de Investigación y Docencia Económica y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, tanto en el ámbito público como privado.

Desde el 18 de agosto de 2025 se desempeñó como director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior, cargo que le fue otorgado por la presidenta a través del titular de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

Su carrera en el sector público comenzó en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, donde administró el portafolio de deuda pública local.

En 2009, se integró al Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras) como gerente de estructuración de financiamiento, especializándose en deuda subnacional.

A lo largo de su trayectoria, también ha ocupado cargos clave en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como director general de Deuda Pública y director general de Captación.

En julio de 2022 fue nombrado como jefe de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda, posición que consolidó su experiencia en la gestión financiera del país.

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