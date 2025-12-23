Cierran la autopista Peñón-Texcoco por volcadura de pipa con gas

GENERANDO AUDIO...

Por volcadura de pipa hay cierre total de la Peñón-Texcoco.Foto:Cuartoscuro/Archivo

La autopista Peñón-Texcoco permanece cerrada en su totalidad la mañana de este martes, luego de la volcadura de una pipa que transportaba gas, informó el reporte vial del Estado de México (Edomex).

De acuerdo con la información oficial, el accidente vehicular tipo volcadura se registró en el kilómetro 10+500, pasando el puente con dirección a la desviación a las Pirámides, lo que obligó a las autoridades a realizar el cierre total de la circulación en ambos sentidos.

Servicios de emergencia laboran en la zona

Tras el percance, cuerpos de emergencia y personal de seguridad vial acudieron al lugar para atender la situación y realizar las labores necesarias para evitar riesgos, debido a que la unidad involucrada transportaba gas.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales, según el reporte preliminar de las autoridades estatales. La zona fue acordonada como medida preventiva mientras continúan los trabajos de atención y retiro de la unidad.

Cierre genera afectaciones viales

El cierre de la autopista ha generado afectaciones a la circulación para automovilistas que se dirigen hacia Texcoco en el Edomex o con rumbo a la Ciudad de México (CDMX), por lo que las autoridades recomiendan evitar la zona y tomar vías alternas.

Alternativas viales recomendadas

Ante el cierre total de la autopista Peñón-Texcoco, las autoridades sugieren utilizar las siguientes rutas alternas:

Carretera Federal México–Texcoco

Avenida Central / Avenida Bordo de Xochiaca

Circuito Exterior Mexiquense , para trayectos de largo recorrido

, para trayectos de largo recorrido Avenida Ignacio Zaragoza, para conexión hacia CDMX

Se recomienda salir con anticipación, respetar los señalamientos y mantenerse informado a través de canales oficiales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.