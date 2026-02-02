Denunció abuso contra funcionario de Morena y terminó en prisión

GENERANDO AUDIO...

Diana fue víctima de abuso sexual y violación por parte de Juan José “N”, consejero del partido Morena por el distrito 22 en Naucalpan.



Ella narra que lo conocía de tiempo atrás, pero fue en los primeros meses de 2022 cuando se asoció con él en un negocio que dejó ganancias millonarias.



Los meses que duró la sociedad, Juan José “N” la acosaba e intentó abusar de ella en múltiples ocasiones.



Finalmente, en septiembre del mismo año, logró su cometido.

“Me empezó amenazar, me empezó a someter, me decía que yo conocía los alcances… abusó de mí, me violó”, Diana “N”, víctima de violación.



Debido a que fue amenazada, guardó silencio, pues su agresor hacía alarde de su puesto como político.



“Se aprovechó, me humillaba, me decía que si yo me atrevía a denunciarlo iba a dormir en la cárcel”, Diana “N”, víctima de violación.



Ella no fue la única víctima, otra de sus empleadas también era acosada.



“No sólo a mí, luego me enteré a que a dos niñas de ahí las quiso tocar y a una tuve que ir yo a la oficina a quitarla de él”, Diana “N”, víctima de violación.



Cansada de los abusos, decidió terminar la sociedad, pero Juan José “N” se negó a liquidar la parte del negocio que a ella le correspondía.



Ella entabló una demanda laboral que ganó, el juez ordenó un pago de 13 millones de pesos, pero Juan José “N” se negó a pagar.



Venciendo el miedo, se atrevió a denunciar la violación.



“Me costó mucho trabajo, tener el valor y decido denunciarlo el 4 de junio, metí mi denuncia paso peritajes, paso exámenes fue muy difícil, de 50 afectaciones salí con 48 y tipifican el delito como abuso sexual y violación”, Diana “N”, víctima de violación.



En respuesta, él la acusó de dos delitos graves, por lo que fue a la cárcel.



“El 29 de septiembre del 2022 fui detenida injustamente, ilegalmente me detienen judiciales, me llevan al ministerio público, no me explican qué estaba pasando yo sabía que venía de ahí… a las 6 me llevan a Barrientos, esposada con una delincuente sin saber qué estaba pasando me meten a Barrientos y ahí la directora me recibe y me mete con población. Al día siguiente fue mi audiencia y ahí me entero del delito que me estaba imputando este señor, un delito de alto impacto para que tuviera prisión preventiva extorsión”, Diana “N”, víctima de violación.



En las audiencias supo que su agresor la acusó de extorsión y robo a casa habitación con violencia.



Le dieron prisión preventiva, la vincularon a proceso y hasta fue golpeada en la cárcel por encargo.



Tras un largo litigio se demostró que las carpetas fueron fabricadas y salió de prisión, aunque con medidas cautelares.



“Salí el 31 de agosto, hoy tengo en mi pie derecho un brazalete electrónico que me sigue a todos lados, no puedo moverme de mi casa, tengo arraigo domiciliario, sólo puedo ir a mis audiencias”, Diana “N”, víctima de violación.



Hoy Diana exige justicia y que la Fiscalía mexiquense judicialice la carpeta contra su agresor, quien se encuentra libre y ni siquiera ha sido requerido por el abuso sexual que cometió contra ella.

