Licencia para transporte público en Edomex ahora durará el doble

El costo de licencia para transporte incluye examen toxicológico. Foto: Cuartoscuro

Los operadores del transporte público en el Estado de México (Edomex) ya podrán tramitar su licencia tipo B con una vigencia de dos años, luego de que la Secretaría de Movilidad (Semov) estatal publicara la modificación oficial en la Gaceta de Gobierno de la entidad.

Hasta el año pasado, este documento únicamente se expedía por un año, pero desde finales de enero del 2026 la autoridad autorizó ampliar su duración, con el objetivo de facilitar los trámites a quienes se desempeñan como conductores de unidades de servicio público.

¿Cuánto cuesta la licencia tipo B para transporte por dos años en Edomex?

Licencia tipo B por 2 años: mil 888 pesos

Este pago ya incluye el examen toxicológico obligatorio, requisito indispensable para quienes conducen unidades de transporte público.

Además del trámite de la licencia, los operadores deben cubrir el costo de un curso de capacitación, el cual tiene un precio de 340 pesos por persona.

¿Qué incluye el curso obligatorio?

Para poder obtener la licencia, los conductores deben acreditar el Programa de Capacitación para Personas Operadoras del Transporte Público, impartido por la Secretaría de Movilidad, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y el ICATI.

La capacitación es presencial, tiene una duración de 10 horas distribuidas en dos días, y aborda temas clave para el servicio:

Seguridad vial

Desarrollo humano y cultura profesional

Perspectiva de género

Mecánica básica

Primeros auxilios

Marco normativo del transporte público

Este curso es un requisito independiente al pago de la licencia, pero obligatorio para completar el trámite.

Buscan profesionalizar el transporte público

Con esta ampliación en la vigencia, las autoridades estatales buscan reducir la carga administrativa para los operadores y reforzar la profesionalización del servicio, al mantener vigente la capacitación como parte del proceso.

La medida ya se encuentra en vigor y aplica para nuevos trámites y renovaciones de la licencia tipo B de transporte público en el Edomex.

