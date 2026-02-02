Autos que deben verificar en febrero 2026 en CDMX y Edomex

GENERANDO AUDIO...

La verificación vehicular 2026 ya está en marcha tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex). Este trámite es obligatorio para comprobar que los autos cumplen con los límites de emisiones contaminantes y así contribuir a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En la Ciudad de México

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) para el primer semestre de 2026, en febrero deben verificar:

Vehículos con engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6 (continúan de enero).

y terminación de placa (continúan de enero). Vehículos con engomado rosa y terminación de placa 7 u 8, que inician su periodo en febrero y tienen hasta marzo para verificar.

La verificación se realiza conforme al color del engomado de circulación y el último dígito de la placa, como parte de un calendario bimestral para toda la primera mitad del año.

En el Estado de México

En Edomex, el programa es similar pero con fechas específicas para cada grupo:

Engomado amarillo, placas terminadas en 5 o 6: tienen hasta el 28 de febrero para completar la verificación.

tienen hasta para completar la verificación. Engomado rosa, placas terminadas en 7 u 8: deben verificar desde febrero y tienen hasta el 31 de marzo como plazo máximo.

El trámite también aplica a vehículos con placas mexiquenses o a aquellos que circulan en la entidad y desean verificar voluntariamente.

Exenciones

Vehículos eléctricos, híbridos, antiguos, transporte autorizado y algunas unidades especiales pueden quedar exentos de la verificación en este primer semestre, dependiendo de la normativa vigente.

Consejos para los conductores

Agendar cita con anticipación en los verificentros autorizados

con anticipación en los verificentros autorizados Llevar tarjeta de circulación vigente y el vehículo en buen estado mecánico

y el vehículo en No verificar a tiempo puede acarrear multas y restricciones para circular

