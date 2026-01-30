Caen 11 criminales violentos en Edomex por 16 homicidios; hay policías entre ellos

GENERANDO AUDIO...

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de 11 personas presuntamente vinculadas con al menos 16 homicidios cometidos en el Estado de México. Entre los arrestados, hay policías y vinculados a diferentes organizaciones criminales.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, señaló que las capturas derivaron de trabajos de inteligencia e investigación realizados por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad estatal.

Operativo conjunto en Tultitlán y Coacalco

De acuerdo con la información oficial, los detenidos son 10 hombres y una mujer, quienes operaban con alto nivel de violencia en los municipios de Tultitlán y Coacalco. Las autoridades indicaron que estas personas también estarían relacionadas con actividades de venta y distribución de drogas en la región.

Presuntos vínculos con grupos criminales

Entre los asegurados se encuentran presuntos integrantes de diversas bandas delictivas identificadas, como “Lobo”, “Monas” y “Los Portales”, las cuales operan en distintos puntos del Valle de México.

Detención de policías municipales

García Harfuch también confirmó la detención de Lucio “N”, alias El Señor del Sombrero, así como de Enrique “N”, quienes se desempeñaban como elementos de la Policía Municipal de Tultitlán y presuntamente estarían coludidos con las actividades delictivas del grupo.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.

