Detienen a Iris “N”, objetivo prioritario por extorsión, en Edomex

Detención de Iris “N” en Estado de México. Foto: Semar.

La detención de Iris “N”, identificada como objetivo prioritario, fue informada por la Secretaría de Marina (Semar) tras una acción realizada en Ecatepec de Morelos, Estado de México, por su presunta relación con extorsión, delincuencia organizada y cobro de piso.

Detención de Iris “N” en Ecatepec, Estado de México

Personal naval ejecutó una orden de aprehensión contra Iris “N”, identificada como presunta integrante de un grupo delictivo y considerada objetivo prioritario por su posible papel como generadora de violencia, en el municipio de Ecatepec de Morelos.

Las autoridades precisaron que la acción derivó de trabajos de investigación e inteligencia. En el operativo participaron elementos de la Marina en coordinación con la policía metropolitana, en respaldo a la FGJEM.

Tras su captura, a la detenida se le informaron sus derechos constitucionales y posteriormente fue puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica.

Posibles delitos: extorsión y cobro de piso

De acuerdo con las autoridades, la orden de aprehensión se cumplimentó por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión, delincuencia organizada y cobro de piso.

Se desconoce el tiempo de investigación previo y el número de personas afectadas por las conductas señaladas. Tampoco se tiene conocimiento sobre otras detenciones relacionadas con el mismo grupo delictivo.

Acciones coordinadas en el Estado de México

La Secretaría de Marina indicó que esta acción forma parte de los trabajos coordinados entre instituciones del Gabinete de Seguridad. Las autoridades señalaron que estas labores se realizan con el uso de capacidades técnicas y operativas de inteligencia e investigación.

Asimismo, señalaron que las acciones se desarrollan en apego a derecho dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La detención de Iris “N” se suma a las operaciones implementadas en Ecatepec de Morelos, municipio del Estado de México donde autoridades federales y estatales mantienen presencia para atender delitos de alto impacto.