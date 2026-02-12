Edomex activa página para ubicar módulos de vacunación contra sarampión

GENERANDO AUDIO...

Habilitaron módulos de vacunación contra sarampión en Edomex. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno del Estado de México (Edomex) habilitó una plataforma digital para que la población pueda consultar la ubicación de los módulos de vacunación contra el sarampión en los distintos municipios de la entidad.

La autoridad sanitaria estatal informó que los puntos de inmunización se pueden localizar a través del sitio oficial del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), donde se actualiza de manera constante la disponibilidad de sedes, fechas y horarios.

Esta medida forma parte de la estrategia preventiva ante el riesgo de contagios y busca facilitar que niños, adolescentes y personas adultas completen o refuercen su esquema de vacunación.

¿Cómo localizar el módulo más cercano para vacunarte contra el sarampión?

Los mexiquenses pueden ubicar el punto de vacunación más cercano siguiendo estos pasos en línea:

Ingresar al sitio oficial del Instituto de Salud del Edomex, que puedes ver dando clic aquí Dirigirse al apartado que indica: “Consulta los puestos de vacunación disponibles en tu localidad” Desplegar el listado de municipios y seleccionar el de residencia La plataforma mostrará el nombre del módulo, dirección exacta, fechas disponibles y horarios de atención para recibir la vacuna contra el sarampión

Las autoridades recordaron que esta herramienta permite planear con anticipación la visita al módulo, además de evitar traslados innecesarios.

Módulos se actualizan constantemente

El Gobierno del Edomex precisó que la lista de módulos se actualiza conforme avanza la jornada de vacunación, por lo que recomendó revisar la información el mismo día o poco antes de acudir.

Esto es importante porque algunas sedes pueden cambiar de ubicación, modificar horarios o concluir actividades antes de lo previsto, dependiendo de la demanda y disponibilidad de dosis.

La vacunación es gratuita y se aplica por personal del sector salud en puntos estratégicos como centros de salud, unidades médicas móviles y sedes comunitarias.

Además, se reiteró que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, principalmente en población infantil, por lo que mantener el esquema completo es una de las principales medidas de protección.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión en Edomex?

De acuerdo con la información oficial de la campaña de vacunación en el Estado de México, deben vacunarse:

Bebés de 6 a 11 meses Reciben dosis cero de vacuna Triple Viral en zonas de alto riesgo (no sustituye las vacunas de los 12 y 18 meses)

A los 12 y 18 meses Vacuna Triple Viral como parte del esquema regular Primera dosis al año y segunda dosis a los 18 meses

Niñas y niños de 1 a 9 años Vacuna Triple Viral para iniciar o completar el esquema de dos dosis

Personas de 10 a 49 años Vacuna Doble Viral si no recuerdan su esquema de vacunación Mayores de 49 años no requieren vacunación

Personal de salud Debe aplicarse un refuerzo obligatorio (una dosis adicional)

Comunidad educativa y jornaleros Se recomienda verificar su esquema y, en caso de duda, vacunarse



Las autoridades de salud reiteraron que ante cualquier duda es importante acudir a la unidad médica más cercana o consultar la plataforma oficial para recibir orientación.

