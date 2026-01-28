Edomex habilita pago en línea del Predial 2026: así aplican descuentos para 111 municipios

GENERANDO AUDIO...

Revisa la lista de municipios participantes. FOTO: @FinanzasEdomex

Si tu casa o terreno está en el Estado de México, ya puedes hacer el pago en línea del Predial 2026 si tu predio pertenece a alguno de los 111 municipios con convenio con el gobierno estatal. El objetivo es que el trámite sea más rápido y que puedas aprovechar descuentos por pronto pago durante el primer trimestre del año.

El pago se realiza en el portal oficial de la Secretaría de Finanzas, donde también puedes revisar la lista de municipios participantes. Para completar el trámite necesitas tu clave catastral y un correo electrónico para recibir tu comprobante.

El Gobierno del Estado de México habilitó el pago en línea para contribuyentes de 111 municipios con convenio, a través del Portal de Servicios al Contribuyente. El esquema aplica incentivos económicos por pronto pago de enero a marzo.

Descuentos del Predial 2026 por pronto pago

Al cubrir el pago anual anticipado en una sola exhibición, los descuentos quedan así:

Enero: 8%

Febrero: 6%

Marzo: 4%

Además, quienes pagaron puntualmente el Predial en 2024 y 2025 pueden obtener un estímulo extra de 8% en enero, 6% en febrero y 2% en marzo, siempre que el historial esté registrado electrónicamente o se presenten comprobantes. En el caso de grupos vulnerables (como jubilados, pensionados, adultos mayores y personas con discapacidad), el descuento puede ser mayor, hasta 34%, según el municipio.

Cómo pagar el Predial 2026 en línea paso a paso

En el portal oficial debes:

Entrar a https://sfpya.edomexico.gob.mx/predial/ y verificar si tu municipio tiene convenio.

Dar clic en “Emisión de pago” y capturar tu clave catastral (de 16 caracteres) y tu correo, además de validar el reCAPTCHA.

Pagar en línea con tarjeta o en centros autorizados (el esquema contempla más de cinco mil centros).

El pago puede verse reflejado en un máximo de 72 horas, de acuerdo con la guía de trámite.

